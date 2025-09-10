-

Axelspace wordt als eerste Japanse particuliere bedrijf erkend als lid van de Group on Earth Observations (GEO)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”) kondigt verheugd aan dat haar dochteronderneming, Axelspace Corporation, officieel is erkend als Associate van de Group on Earth Observations (GEO) – het eerste particuliere bedrijf uit Japan dat deze onderscheiding ontvangt.

GEO is een wereldwijd partnerschap dat bestaat uit meer dan 100 overheden en meer dan 150 organisaties uit de academische wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het richt zich op het ontwikkelen van Earth Intelligence-oplossingen die aardobservatiegegevens combineren met sociaaleconomische data, onderzoek, wetenschap en andere informatie om de maatschappij te helpen kritieke wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

