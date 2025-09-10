Axelspace成為首家獲得地球觀測組織(GEO)准會員資格的日本私人企業

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”)欣然宣布，其子公司Axelspace Corporation已被正式接納為地球觀測組織(GEO)准會員，成為首家獲此殊榮的日本私人企業。

GEO是一個全球性合作夥伴關係組織，匯聚了包括日本在內的100多個國家政府，以及150多個來自學術界、企業界和民間社會的機構。該組織致力於產出使用者驅動的地球智慧解決方案，透過整合地球觀測資料、社會經濟資料、科研成果及其他資訊來源，賦能社會因應關鍵全球性挑戰。

Axelspace Corporation於2025年GEO執行委員會會議上獲准成為GEO准會員，該類別涵蓋私人部門實體、民間社會組織和非政府組織。這一肯定可望為其提供以下機會：與日本文部科學省（MEXT，日本負責GEO事務的政府部門）等參與國政府及各參與機構分享知識，深入瞭解市場需求，探索新的商機，並進一步強化公司的國際信任度和影響力。

Axelspace Holdings總裁兼執行長Yuya Nakamura表示：「本集團正透過與非洲等新興國家的合作，著手開發地球觀測解決方案，以協助因應這些國家面臨的各類挑戰。透過與眾多新興國家建立雙贏夥伴關係，共同創造新價值，我們致力於為衛星資料利用的強大全球基礎的長期發展貢獻力量。」

地球觀測組織： https://earthobservations.org/

*完整新聞稿請參見此處：https://www.axelspacehd.com/geo_associate/

聲明：

本文件不構成任何證券投資邀約的組成部分。其為公開發表的新聞稿，並非以在日本或海外招攬投資為目的而編製。

此外，本文件不構成在美國的證券銷售邀約。本文件提及的證券尚未且不會根據經修訂的《1933年美國證券法》（「《證券法》」）註冊，並且除非根據《證券法》註冊或獲得註冊要求豁免，否則不得在美國境內發售或出售。本文件提及的證券不會在美國公開發售或出售。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。