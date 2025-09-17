Northern Escape Heli-Skiing voit sa demande mondiale monter en flèche alors que les aventuriers viennent à la recherche de la poudreuse légendaire du Canada

TERRACE, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Le tourisme d’aventure de luxe poursuit son accélération et les analystes prévoient une croissance annuelle d’environ 7,6 % jusqu’en 2030[1][5]. Parallèlement, le tourisme mondial a atteint des niveaux record en 2024[2], et le tourisme de ski a dépassé les chiffres d’avant la pandémie[3]. Northern Escape Heli-Skiing (NEH), nommée meilleur opérateur d’héliski au monde par les World Ski Awards[4] en 2022, 2023 et 2024, continue d’accueillir chaque hiver une clientèle véritablement internationale.

Un attrait mondial

Après la pandémie, les voyageurs privilégient les aventures en pleine nature et les itinéraires respectueux de l’intimité[1][3]. Le tourisme d’aventure connaît un essor considérable à l’échelle mondiale[5], tandis que des recherches montrent comment les réseaux sociaux et le contenu des influenceurs accélèrent la demande d’expériences de montagne hors du commun[7]. Dans le même temps, les sports héliportés devraient connaître une expansion constante au Canada, en Europe, dans la région APAC et en Amérique du Sud[8].

Meilleur opérateur au monde d’héliski

NEH est présente dans la chaîne de montagnes Skeena, en Colombie-Britannique, où les cuvettes alpines, les glaciers et le ski en espaces forestiers abrupts côtoient l’héliski en petits groupes avec l’assistance des autoneiges. Les jours de tempête, les visiteurs peuvent continuer de skier, notamment avec Unlimited Vertical[4].

« J’ai eu la chance de skier partout dans le monde grâce à des hélicoptères, des équipements de catski et des guides qui m’ont appris à skier sans remontées mécaniques au cours des vingt dernières années. Je peux affirmer en toute honnêteté que Northern Escape propose le meilleur produit et le plus complet que j’aie jamais connu. »

— Touriste du Colorado, États-Unis[9]

Une réponse à la demande mondiale

Un mélange international : les clients viennent des États-Unis, d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Australie et d’Asie, créant une atmosphère de lodge cosmopolite.

Des séjours adaptés aux voyageurs venus de loin : les forfaits personnalisés de 5 à 7 jours et plus sont très prisés des voyageurs européens. Les options privées et semi-privées incluent notamment des hélicoptères dédiés, des massothérapeutes et des repas concoctés sur mesure.

Récompenses : NEH a remporté trois World Ski Awards consécutifs dans la catégorie « Meilleur opérateur d'héliski au monde »[4] et a été présentée dans des médias tels que Forbes et The Ski Journal.

Prochaines étapes

Les réservations pour la saison 2025-2026 sont déjà nombreuses. Grâce à de nouveaux itinéraires personnalisés et à un service de conciergerie, NEH vous accompagne dans l’organisation de vos aventures inoubliables, de A à Z. Agents de voyages, opérateurs et particuliers sont invités à découvrir le meilleur opérateur du monde sur neheliskiing.com.

