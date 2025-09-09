Mouser Electronics untersucht die Revolution des 3D-Drucks und ihre Auswirkungen auf Design, Konstruktion und Fertigung

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., der autorisierte weltweite Distributor für die neuesten elektronischen Komponenten und industriellen Automatisierungsprodukte, hat heute die neueste Ausgabe seiner Technologie-Reihe „Empowering Innovation Together“ (EIT) mit dem Titel That's 3D Printed? veröffentlicht. In diesem Teil wird untersucht, wie die Grundprinzipien des 3D-Drucks, auch bekannt als additive Fertigung, weiterentwickelt wurden, um Design, Technik und Fertigung durch neuartige Materialien, künstliche Intelligenz (KI), beschleunigte Produktionszyklen und beispiellose Designpräzision zu verändern.

Die Genialität des 3D-Drucks liegt in seiner Fähigkeit, hochkomplexe Geometrien und komplizierte innere Strukturen herzustellen, was mit herkömmlichen subtraktiven Verfahren oft nicht möglich ist. Diese Fähigkeit hat sich dank Innovationen, die durch die Integration von KI und neuen Materialien vorangetrieben wurden, in Verbindung mit dem Druck auf die Lieferkette rasch erweitert. Zusammen ermöglichen diese Innovationen vielfältige Anwendungen, wie beispielsweise von der FAA zugelassene Motorkomponenten aus 3D-druckbarem Titan und Implantate für menschliche Knorpel aus Biomaterialien. Für Ingenieure bedeutet diese kreative Flexibilität ein beispielloses Maß an Gestaltungsfreiheit, das durch KI-gestützte Tools noch weiter optimiert wird.

Im Podcast The Tech Between Us diskutiert Mark Beatty, Gründer und CEO von 3D Agility, einem Anbieter von 3D-Drucklösungen, gemeinsam mit Moderator Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser, wie diese Technologie Fertigungsprozesse verändern und den Lebenszyklus von Geräten sowie Strategien zur Obsoleszenzgestaltung neu gestalten kann. Der Podcast In Between The Tech präsentiert Stefanie Brickwede, Managing Director bei Mobility goes Additive, einem europäischen Netzwerk für additive Fertigung, die den Fortschritt der additiven Fertigung detailliert beschreibt. Sie untersucht Fortschritte bei den Materialien und den wachsenden Anwendungsbereich sowie die wichtigsten Vorteile und Herausforderungen für eine breitere Einführung.

„Die additive Fertigung ist nichts Neues, aber ihre Auswirkungen nehmen immer mehr zu“, sagte Yin. „Mit dem Aufkommen neuartiger Materialien und KI können Ingenieure nun präziser und mit weniger Einschränkungen konstruieren. In diesem Teil wird untersucht, wie diese Fortschritte nicht nur die Design-Workflows neu gestalten, sondern auch dazu beitragen, reale Herausforderungen in der Lieferkette durch schnelle On-Demand-Produktion zu lösen."

Neben dem Podcast umfasst die EIT-Reihe ausführliche Videos, Fachartikel und themenbezogene Infografiken sowie exklusive Inhalte für Abonnenten, die sich mit neuen Materialien, Werkzeugen, Einsatzmöglichkeiten von KI und Veränderungen im technischen Arbeitsablauf befassen. Durch die Erforschung der vielfältigen Anwendungsfälle der additiven Fertigung können Ingenieure innovative Lösungen für die On-Demand-Produktion entwickeln, die Herstellung maßgeschneiderter Konsumgüter erleichtern und Herausforderungen in der Lieferkette durch eine lokalisierte und effiziente Ersatzteilfertigung effektiv bewältigen.

Das 2015 ins Leben gerufene Programm „Empowering Innovation Together“ von Mouser ist eines der anerkanntesten Bildungsprogramme der Elektronikkomponentenindustrie. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/3d-printing/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, X und YouTube.

Weitere Neuigkeiten von Mouser und unsere neuesten Produkteinführungen finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

