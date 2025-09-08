-

GekkoVet e Royal Canin portano il supporto decisionale veterinario a livello globale dopo il successo del 92% del progetto pilota

HELSINKI e AIMARGUES, Francia--(BUSINESS WIRE)--GekkoVet, leader nel supporto delle decisioni cliniche basato sull'intelligenza artificiale per veterinari, e Royal Canin, leader mondiale di Health Through Nutrition di cani e gatti, stanno espandendo la loro collaborazione strategica a livello mondiale dopo un programma pilota in cui il 92% dei veterinari che hanno utilizzato GekkoVet hanno trovato che ha migliorato l'efficienza e ha avuto un impatto positivo sulle entrate della clinica.

Le quattro funzionalità integrate della piattaforma — Diagnosing Assistance, Disease & Treatment Library, Drug Library e Drug Calculator — sono ora pronte per raggiungere i professionisti veterinari di tutto il mondo, aiutandoli a prendere decisioni più rapide e basate su dati concreti che migliorano la cura dei pazienti e le prestazioni delle cliniche.

