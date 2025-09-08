KBI Biopharma, Inc. anuncia su colaboración con Infinimmune Inc. para contribuir a la fabricación de anticuerpos

DURHAM, Carolina del Norte y ALAMEDA, California--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma, Inc. (KBI), una empresa de JSR Life Sciences y organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que cumple con los procedimientos recomendados de fabricación actuales (cGMP), e Infinimmune, Inc., una empresa biotecnológica pionera en el descubrimiento y diseño de anticuerpos humanos, han anunciado una colaboración para fomentar la fabricación del programa líder de anticuerpos monoclonales humanos («IFX-101») de Infinimmune.

El primer anticuerpo en la línea de desarrollo de fármacos terapéuticos de Infinimmune, IFX-101, está dirigido a la dermatitis atópica y está diseñado para ofrecer una eficacia superior con intervalos de dosificación prolongados para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Al obtener anticuerpos directamente del sistema inmunitario humano, Infinimmune aprovecha una reserva terapéutica optimizada de forma natural, segura y eficaz, en lugar de diseñarla desde cero. La plataforma GLIMPSE™ de Infinimmune, un modelo de lenguaje proteico entrenado exclusivamente con secuencias de anticuerpos humanos naturales, aprende de millones de respuestas inmunitarias exitosas para diseñar anticuerpos superiores que aprovechan estrategias probadas por la evolución con propiedades biológicas mejoradas. Esta combinación crea una potente plataforma que se diferencia de forma única en el ámbito de los productos biológicos.

«Nos complace asociarnos con KBI Biopharma para avanzar en nuestro programa líder de anticuerpos», afirmó Wyatt McDonnell, doctor, director ejecutivo y cofundador de Infinimmune. «Al combinar nuestras plataformas Anthrobody® y GLIMPSE™ con la experiencia en desarrollo y fabricación de KBI, podemos empezar rápidamente con los ensayos clínicos. Nuestra estrategia centrada en las personas nos permite ofrecer lo que los pacientes realmente necesitan: tratamientos más eficaces y más cómodos. Esta colaboración supone un paso importante en nuestra misión de llevar anticuerpos transformadores y centrados en las personas a los pacientes que los necesitan».

«KBI se enorgullece de apoyar a Infinimmune en su esfuerzo por transformar los productos biológicos y ofrecer terapias con anticuerpos más seguras y eficaces», afirmó Katie Edgar, directora comercial de KBI Biopharma. «Nuestra colaboración estratégica será muy beneficiosa para el desarrollo de productos biológicos, ya que combinará el descubrimiento de anticuerpos de vanguardia de Infinimmune con la dilatada experiencia de KBI en desarrollo y producción».

El programa IFX-101 avanza en el Cell Line Development Center of Excellence de KBI en Ginebra, Suiza, mediante el uso de la avanzada plataforma de desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales de KBI, SUREmAb™, con tecnología de Selexis.

Acerca de Infinimmune

Infinimmune es una empresa biotecnológica pionera en un enfoque novedoso para el descubrimiento y desarrollo de fármacos basados en anticuerpos. Fundada por un equipo multidisciplinar de científicos y tecnólogos de categoría internacional, Infinimmune está reinventando el descubrimiento de anticuerpos con una plataforma integral para suministrar fármacos basados en anticuerpos derivados directamente del sistema inmunitario humano. Estos anticuerpos humanos reales están diseñados para tratar nuevos objetivos y otros ya existentes con mayor seguridad y eficacia. Infinimmune está creando su propia cartera de fármacos candidatos y colaborando con empresas farmacéuticas para avanzar en sus programas de anticuerpos, completar sus proyectos y llegar a nuevos pacientes y nuevos tratamientos. Para obtener más información, visite infinimmune.com y síganos en LinkedIn y @infinimmune.

Acerca de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., una empresa de JSR Life Sciences, junto con sus filiales, es una organización internacional de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece servicios y experiencia totalmente integrados y acelerados de desarrollo de fármacos y fabricación de productos biológicos a empresas del sector de las ciencias de la vida. Como líder internacional en el desarrollo de líneas celulares de mamíferos, con la mejor tecnología modular de su clase y soluciones altamente especializadas, KBI permite al sector de las ciencias de la vida descubrir, desarrollar y comercializar rápidamente medicamentos y vacunas innovadores. KBI colabora estrechamente con cada uno de sus más de 500 clientes para personalizar y acelerar rápidamente los programas de desarrollo de fármacos.

Los socios internacionales están utilizando las tecnologías de KBI para avanzar en el desarrollo preclínico y clínico de más de 170 posibles fármacos y en la fabricación de diez productos comerciales. Basándose en unas capacidades analíticas de primer nivel y en una dilatada experiencia científica y técnica, KBI ofrece potentes servicios de desarrollo de procesos y de fabricación clínica y comercial conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) para programas relacionados con mamíferos y microbios. Reconocida por la calidad de su fabricación, KBI ayuda a sus socios a llevar los fármacos candidatos al mercado. KBI presta servicio a sus clientes internacionales desde seis centros ubicados en Europa y Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.kbibiopharma.com.

