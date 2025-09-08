IFF amplía la planta de LMR Naturals en Grasse, impulsando el liderazgo en innovación natural

GRASSE, Francia--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), líder mundial en sabores, fragancias, ingredientes alimentarios y biociencias, inauguró hoy su planta ampliada de LMR Naturals en Grasse, tras una inversión de €10 millones. La ampliación aumenta la superficie de las instalaciones en un 75% hasta los 4687 metros cuadrados e incluye una nave piloto de última generación diseñada para acelerar el desarrollo de nuevos ingredientes naturales. La planta modernizada también cuenta con un campo experimental cercano recientemente terminado que brindará acceso directo a materiales vegetales, lo que permitirá una exploración más profunda del potencial botánico y acelerar la innovación en ingredientes. La expansión reúne a más de 30 expertos en investigación y desarrollo en un mismo lugar, lo que mejora la capacidad de IFF para satisfacer la creciente demanda mundial de productos naturales trazables, sostenibles y de alta calidad.

“LMR Naturals es un activo estratégico en la cartera de IFF, y esta expansión subraya nuestro compromiso de forjar el futuro de los ingredientes naturales”, afirmó Erik Fyrwald, CEO de IFF. “Al consolidar nuestras raíces en Grasse, el centro mundial de excelencia en ingredientes naturales, estamos expandiendo la innovación con el objetivo de permitir a perfumistas y saboristas de todo el mundo ofrecer firmas de alto rendimiento, excepcionales y sostenibles en las que los consumidores confíen”.

LMR Naturals es una marca registrada de IFF, fundada originalmente en 1983 por Monique Remy y adquirida por IFF en 2000 para mejorar la capacidad de IFF de ofrecer a los perfumistas ingredientes naturales de alta calidad, innovadores, y de origen y producción sostenibles a un precio competitivo. Hoy en día, perfumistas de todo el mundo aprovechan la profunda experiencia de los científicos de LMR para crear fragancias únicas e inolvidables para sus clientes y en diversas aplicaciones, como perfumería fina, productos cosméticos, cuidado del hogar, cuidado de telas y cuidado de la belleza. LMR Naturals también proporciona ingredientes para aplicaciones de saborización.

“La capacidad de LMR para fusionar tradición con innovación de vanguardia es incomparable”, comentó Sabrya Meflah, presidente del segmento de fragancia fina de IFF. “Esta expansión es más que una simple instalación física: es una plataforma de lanzamiento para la próxima generación de productos naturales que definirán el futuro de la perfumería fina, con aplicaciones en todos los negocios de IFF. Nuestra presencia en Grasse ahora permite una transición fluida desde la semilla hasta el producto en botella, con nuestro Atelier du Parfumeur a pocos pasos”.

“Con una planta recientemente ampliada y en pleno funcionamiento, pretendemos lanzar de cuatro a seis productos nuevos cada año, con la sostenibilidad como eje central de nuestra estrategia, que se refleja en nuestras certificaciones duales, For Life y Zero Waste to Landfill, y una tasa de valorización de residuos de al menos el 98%”, afirmó Bertrand de Preville, director general de LMR Naturals.

LMR Naturals ha sumado 23 nuevos ingredientes desde 2020 y obtenido elogios notables, incluidos siete premios de CosmetiqueMag y el reconocimiento de los Organic Monitor Sustainable Beauty Awards. Mientras tanto, el equipo de LMR Naturals mantiene su compromiso con su visión fundacional: revelar la pureza de los ingredientes naturales respetando el medio ambiente y a nuestros socios. LMR procesa actualmente 85.000 toneladas de biomasa al año, produce 2000 toneladas de extractos y ofrece más de 850 ingredientes en 130 familias botánicas.

Con esta expansión, IFF reafirma su inversión estratégica en la región de Grasse, que ahora incluye más de 230 empleados y la posiciona como un centro global de innovación y excelencia en ingredientes naturales.

Visite LMR Naturals en https://lmrnaturals.iff.com, LinkedIn e Instagram.

Declaración de advertencia en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores, incluyendo la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada (la “Ley de Intercambio”). Las declaraciones prospectivas suelen referirse al rendimiento comercial y financiero futuro esperado y a la situación financiera, y suelen contener términos como “prever”, “esperar”, “anticipar”, “pretender”, “creer”, “buscar”, “ver”, verbos que indican una posición al momento del comunicado, expresiones similares y variaciones o negaciones de estos términos. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, abordan asuntos que son, en distintos grados, inciertos, como declaraciones sobre el momento o la naturaleza de la expansión, sus operaciones o futuros lanzamientos de productos. Existen numerosos riesgos e incertidumbres inherentes a nuestro negocio que podrían causar que los resultados y eventos reales difieran materialmente de aquellos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se realizan únicamente a la fecha del mismo y no asumimos ninguna obligación de actualizar la declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

Bienvenido a IFF

En IFF (NYSE: IFF), queremos dar felicidad a través de la ciencia, la creatividad y el corazón. Como líder mundial en sabores, fragancias, ingredientes alimentarios, salud y biociencias, ofrecemos innovaciones revolucionarias y sostenibles que elevan los productos cotidianos, impulsando el bienestar, deleitando los sentidos y mejorando la experiencia humana. Vea más información en iff.com, LinkedIn, Instagram y Facebook.

© 2025 por International Flavors & Fragrances Inc. IFF es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.