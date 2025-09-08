IFF agrandit son site LMR Naturals à Grasse, renforçant ainsi son leadership en matière d’innovation dans le domaine des produits naturels

GRASSE, France--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE : IFF), leader mondial dans le domaine des arômes, des parfums, des ingrédients alimentaires et des biosciences, a inauguré aujourd’hui son site LMR Naturals agrandi à Grasse, après un investissement de 10 millions d’euros. Cet agrandissement augmente la superficie du site de 75 % pour atteindre 4 687 mètres carrés et comprend un hall pilote à la pointe de la technologie conçu pour accélérer le développement de nouveaux ingrédients naturels. Le site modernisé compte également sur un champ expérimental récemment achevé à proximité qui permettra un accès direct aux matières végétales, ce qui permettra d’explorer plus en profondeur le potentiel botanique et d’accélérer l’innovation en matière d’ingrédients. Cet agrandissement rassemble plus de 30 experts en recherche et développement sous un même toit, renforçant ainsi la capacité d’IFF à répondre à la demande mondiale croissante en ingrédients naturels traçables, durables et de haute qualité.

« LMR Naturals est un atout stratégique dans le portefeuille d’IFF, et cet agrandissement souligne notre engagement à façonner l’avenir des ingrédients naturels », déclare Erik Fyrwald, directeur général d’IFF. « En renforçant notre ancrage à Grasse, centre mondial d’excellence pour les ingrédients naturels, nous développons des innovations qui permettent aux parfumeurs et aux aromaticiens du monde entier de proposer des signatures hautement performantes, exceptionnelles et durables auxquelles les consommateurs font confiance. »

LMR Naturals est une marque déposée d’IFF, fondée à l’origine en 1983 par Monique Rémy et acquise par IFF en 2000 afin de renforcer la capacité d’IFF à fournir aux parfumeurs des ingrédients naturels de haute qualité, innovants, issus de sources durables et produits à des coûts compétitifs. Aujourd’hui, les parfumeurs du monde entier s’appuient sur l’expertise approfondie des scientifiques de LMR pour créer des parfums inoubliables pour leurs clients et pour diverses applications telles que la parfumerie fine, les cosmétiques, les produits d’entretien ménager, les produits d’entretien des tissus et les soins de beauté. LMR Naturals fournit également des ingrédients pour des applications gustatives.

« La capacité de LMR à allier tradition et innovation de pointe est inégalée », déclare Sabrya Meflah, présidente de la division parfumerie fine d’IFF. « Cette expansion va au-delà de la simple infrastructure : c’est un tremplin pour la prochaine génération de produits naturels qui façonneront l’avenir de la parfumerie fine, avec des applications dans toutes les activités d’IFF. Notre présence à Grasse permet désormais une transition transparente de la graine au flacon, notre Atelier du Parfumeur se trouvant à quelques pas seulement. »

« Avec un site récemment agrandi désormais pleinement opérationnel, nous avons l’intention de lancer quatre à six nouveaux produits chaque année, en plaçant la durabilité au cœur de notre approche, comme en témoignent nos doubles certifications For Life et Zero Waste to Landfill, ainsi qu’un taux de valorisation des déchets d’au moins 98 % », déclare Bertrand de Preville, directeur général de LMR Naturals.

LMR Naturals a lancé 23 nouveaux ingrédients depuis 2020 et a remporté des distinctions notables, notamment sept prix décernés par CosmetiqueMag et une reconnaissance lors des Organic Monitor Sustainable Beauty Awards. Parallèlement, l’équipe de LMR Naturals reste fidèle à sa vision fondatrice : révéler la pureté des ingrédients naturels tout en respectant l’environnement et ses partenaires fournisseurs. LMR traite actuellement 85 000 tonnes de biomasse par an, produit 2 000 tonnes d’extraits et propose plus de 850 ingrédients issus de 130 familles botaniques.

Avec cette expansion, IFF réaffirme son investissement stratégique dans la région de Grasse, qui compte désormais plus de 230 employés et se positionne comme un pôle mondial d’innovation et d’excellence en matière d’ingrédients naturels.

