Movado presenta la campaña “Always in Motion. Since 1881.”

PARAMUS, NJ--(BUSINESS WIRE)--Movado (NYSE: MOV) lanza el segundo capítulo de su campaña “Always in Motion. Since 1881.”. La campaña reúne a los íconos de Movado Ludacris, Jessica Alba, Christian McCaffrey, Julianne Moore y Tyrese Haliburton, visionarios que continúan marcando el ritmo en la cultura y en su oficio.

“En nuestro segundo año, seguirmos profundizando en nuestra narrativa con la celebración de Movado y la artesanía suiza”, comentó Margot Grinberg, presidente de Movado. “Siguiendo con la campaña del año pasado, nos mantenemos fieles a nuestra esencia con un concepto inspirado en el significado de Movado 'siempre en movimiento', en esperanto. Esta campaña muestra el diseño y los detalles intrincados de nuestros relojes, capturando cada ícono desde una perspectiva más íntima. Junto con una pieza de nuestra última colección, reflejan cómo nuestros íconos se mueven, crean, viven y cómo Movado forma parte de esos momentos”.

Dirigidas y fotografiadas por Stuart Winecoff, las películas y retratos cinematográficos muestran a Ludacris, Alba, McCaffrey y Moore en la Casa Harvey de John Lautner en Los Ángeles. Las líneas de mediados de siglo, los interiores soleados y las perspectivas cambiantes del emblemático edificio capturan la luz y los movimientos de los Íconos en el momento, y cómo los relojes Movado se mueven con ellos.

Tras liderar a su equipo a las Finales de la NBA, Haliburton fue fotografiado en Indianápolis por Jennifer Livingston dentro de una residencia moderna de mediados de siglo diseñada por el reconocido arquitecto Evans Woollen III. Las imágenes de Haliburton reflejan el mismo diálogo arquitectónico de luz, espacio y forma que se observa en Los Ángeles.

Cada Ícono luce un reloj que refleja su individualidad y oficio. Ludacris encarna el ritmo y el impulso con el BOLD Quest, un diseño inspirado en los archivos de la década de 1970 que equilibra una geometría atemporal con un toque moderno. Jessica Alba y Julianne Moore se mueven con intención, presentes en el momento, con el Museum Bangle, evocando la elegancia refinada arraigada en la historia de Movado. Christian McCaffrey canaliza el enfoque y la precisión con el Museum Imperiale, uniendo un diseño elegante con rendimiento inspirado en el deporte. Tyrese Haliburton encarna movimiento, tradición y visión moderna, combinando su energía dinámica con la colección Heritage 1917, una reinvención del primer reloj cuadrado de Movado, presentado en 1917 con líneas Art Déco, números arábigos estilizados y una silueta distintiva. Estas nuevas colecciones representan la filosofía de diseño en movimiento de Movado. Cada pieza captura la visión perdurable de Movado: moderna, minimalista y siempre en movimiento, celebrando la forma en que los Íconos de hoy marcan el rumbo a la vez que transmiten un legado de innovación.

La campaña está disponible a nivel mundial en plataformas digitales y de redes sociales, en puntos de venta selectos y en movado.com; el público puede ver las películas y explorar las colecciones en su totalidad.

CRÉDITOS

Director creativo: Robert Lussier, The Style Council, París

Compañía productora: JN Productions

Director social / Fotógrafo: Mac Shoop

Retratos fotográficos y en movimiento en Los Ángeles: Stephen Kidd

Estilista en Los Ángeles: George Cortina

Estilista en Indiana: Olivier Rogers

Diseñadora de escenarios en Los Ángeles: Christine Irwin

Acerca de Movado

Desde 1881, Movado ha estado siempre en movimiento y en constante evolución. Su compromiso con el diseño moderno y la innovación ha convertido a Movado en uno de los principales fabricantes de relojes a nivel mundial, con una orgullosa tradición de 144 años de artesanía, diseño y excelencia suiza. Combinando con maestría arte, innovación y tecnología, Movado ha obtenido más de 100 patentes y exhibe relojes en 20 museos de todo el mundo.

Acerca del Movado Group

Movado Group, Inc. diseña, obtiene y distribuye y vende globalmente relojes MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® y LACOSTE® y, en menor medida, joyas y otros accesorios, y opera tiendas Movado Company en Estados Unidos y Canadá.

