-

Promega en Watchmaker Genomics kondigen strategisch partnerschap aan om moleculaire analyse te bevorderen met de volgende generatie reverse transcriptase

Partnerschap levert geavanceerde reverse transcriptase-technologie om de gevoeligheid, robuustheid en reproduceerbaarheid van moleculaire analyse in klinische, toegepaste en farmaceutische toepassingen te verbeteren.

original

MADISON, Wis. & BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation is een strategisch partnerschap aangegaan met Watchmaker Genomics om een nieuw ontwikkelde reverse transcriptase te licentiëren. Ontworpen voor verbeterde nauwkeurigheid en gevoeligheid in RNA-analyse, zal het enzym de mogelijkheden van Promega versterken om zowel catalogus- als maatwerkoplossingen te produceren en leveren voor klinische, toegepaste en farmaceutische moleculaire toepassingen.

“Het enzym van Watchmaker biedt een combinatie van eigenschappen die een nieuwe maatstaf vormen voor de prestaties van reverse transcriptase," zegt Sara Mann, VP Commercial Excellence bij Promega.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Penny Patterson
VP, Corporate Affairs
Promega Corporation
Telefoon: (608) 274-4330
E-mail: penny.patterson@promega.com

Industry:
Promega Corporation LogoPromega Corporation Logo

Promega Corporation

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Simplified

Contacts

Penny Patterson
VP, Corporate Affairs
Promega Corporation
Telefoon: (608) 274-4330
E-mail: penny.patterson@promega.com

More News From Promega Corporation

Promega Corporation zet zich in voor het Science Based Targets Initiative (SBTi) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation, een wereldwijde fabrikant van biotechnologie met hoofdkantoor in Madison, Wisconsin, heeft toegezegd om op korte termijn emissiereducties vast te stellen voor het hele bedrijf met het Science Based Targets initiative (SBTi). Hiermee begint een gedefinieerd proces voor het ontwikkelen van op wetenschap gebaseerde doelen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in alle wereldwijde activiteiten van het bedrijf. Deze actie we...

Promega Madison behaalt ISO 14001-certificering voor milieumanagement

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation kondigde vandaag aan dat het hoofdkantoor in Madison, Wisconsin, het ISO 14001:2015-certificaat heeft behaald. Deze internationaal erkende norm voor milieumanagementsystemen weerspiegelt de jarenlange inzet van de biotechnologiefabrikant voor milieubeheer en duurzaamheid. “Promega zet zich al meer dan 45 jaar in voor milieumanagement en duurzame praktijken binnen de biowetenschappenindustrie," aldus Jaime Dwight, directeur Milieugezondheid &am...

Promega Kit stelt Europese forensische laboratoria in staat uitdagende cold cases op te lossen

MADISON, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Forensische laboratoria in Europa beschikken voortaan over een nieuwe DNA-analysekit om samples uit lastige cases efficiënt te verwerken. Het PowerPlex® 18E-systeem, gelanceerd door Promega Corporation, maakt gebruik van achtkleuren STR-analysechemie (Short Tandem Repeat) om meer bruikbare informatie te halen uit uitdagende monsters. De kit omvat alle DNA-markers die zijn aanbevolen door het European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) “Verschille...
Back to Newsroom