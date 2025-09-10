Promega en Watchmaker Genomics kondigen strategisch partnerschap aan om moleculaire analyse te bevorderen met de volgende generatie reverse transcriptase

MADISON, Wis. & BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation is een strategisch partnerschap aangegaan met Watchmaker Genomics om een nieuw ontwikkelde reverse transcriptase te licentiëren. Ontworpen voor verbeterde nauwkeurigheid en gevoeligheid in RNA-analyse, zal het enzym de mogelijkheden van Promega versterken om zowel catalogus- als maatwerkoplossingen te produceren en leveren voor klinische, toegepaste en farmaceutische moleculaire toepassingen.

“Het enzym van Watchmaker biedt een combinatie van eigenschappen die een nieuwe maatstaf vormen voor de prestaties van reverse transcriptase," zegt Sara Mann, VP Commercial Excellence bij Promega.

