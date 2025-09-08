KBI Biopharma, Inc. kondigt samenwerking aan met Infinimmune Inc. ter ondersteuning van de productie van antilichamen

DURHAM, N.C. & ALAMEDA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma, Inc. (KBI), een JSR Life Sciences-bedrijf en een cGMP-contractontwikkelings- en productieorganisatie (CDMO), en Infinimmune, Inc., een biotechnologiebedrijf dat baanbrekend werk verricht in de ontdekking en het ontwerp van humane antilichamen, hebben een samenwerking aangekondigd om de productie van Infinimmune's toonaangevende humane monoklonale antilichaam te bevorderen.

Het eerste antilichaam in de therapeutische geneesmiddelenontwikkelingspijplijn van Infinimmune, IFX-101, is gericht op atopische dermatitis en is ontworpen om superieure werkzaamheid te leveren met verlengde doseringsintervallen voor een verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt. Door antilichamen rechtstreeks uit het menselijke immuunsysteem te betrekken, maakt Infinimmune gebruik van een natuurlijk geoptimaliseerd, veilig en effectief therapeutisch reservoir, in plaats van vanaf nul te ontwikkelen. Het GLIMPSE™-platform van Infinimmune – een proteïnetaalmodel dat uitsluitend is getraind op natuurlijke menselijke antilichaamsequenties – leert van miljoenen succesvolle immuunreacties om superieure antilichamen te ontwikkelen die gebruik maken van door evolutie bewezen strategieën met verbeterde biologische eigenschappen. Deze combinatie creëert een krachtig platform dat zich op unieke wijze onderscheidt in de biologische sector.

"We zijn verheugd om samen te werken met KBI Biopharma om ons toonaangevende antilichaamprogramma verder te ontwikkelen," aldus Wyatt McDonnell, PhD, CEO en medeoprichter van Infinimmune. "Door onze Anthrobody®- en GLIMPSE™-platforms te combineren met de ontwikkelings- en productie-expertise van KBI, zijn we in staat om snel door te groeien naar klinische studies. Onze human-first-aanpak stelt ons in staat om te leveren wat patiënten echt nodig hebben: effectievere behandelingen met meer gemak. Deze samenwerking is een belangrijke stap in onze missie om transformatieve, human-first-antilichamen te leveren aan patiënten die dat nodig hebben."

"KBI is er trots op Infinimmune te ondersteunen in hun streven om biologische geneesmiddelen te transformeren en veiligere, effectievere antilichaamtherapieën te leveren," verklaarde Katie Edgar, Chief Business Officer van KBI Biopharma. "Onze strategische samenwerking zal zeer synergetisch zijn in de ontwikkeling van biologische geneesmiddelen, door de geavanceerde antilichaamontdekking van Infinimmune te combineren met de diepgaande expertise van KBI op het gebied van ontwikkeling en productie."

Het IFX-101-programma wordt voortgezet in het Cell Line Development Center of Excellence van KBI in Genève, Zwitserland, met behulp van KBI's geavanceerde platform voor de ontwikkeling en productie van monoklonale antilichamen, SUREmAb™, aangestuurd door Selexis.

Over Infinimmune

Infinimmune is een biotechnologiebedrijf dat pioniert in een nieuwe aanpak voor de ontdekking en ontwikkeling van antilichaamgeneesmiddelen. Infinimmune, opgericht door een multidisciplinair team van wetenschappers en technologen van wereldklasse, herdefinieert de ontdekking van antilichamen met een end-to-endplatform voor de levering van antilichaamgeneesmiddelen die rechtstreeks afkomstig zijn van het menselijke immuunsysteem. Deze echt menselijke antilichamen zijn ontworpen om nieuwe en bestaande targets te behandelen met verbeterde veiligheid en werkzaamheid. Infinimmune bouwt een eigen pijplijn van kandidaat-geneesmiddelen en werkt samen met farmaceutische bedrijven om hun antilichaamprogramma's te verbeteren, hun pijplijnen te vullen en nieuwe patiënten en indicaties te bereiken. Ga voor meer informatie naar infinimmune.com en volg ons op LinkedIn en via @infinimmune.

Over KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., een JSR Life Sciences-bedrijf, is samen met zijn dochterondernemingen een wereldwijde contractontwikkelings- en productieorganisatie (CDMO) die volledig geïntegreerde, versnelde geneesmiddelenontwikkeling en biologische productiediensten en -expertise levert aan bedrijven in de life sciences. Als wereldleider in de ontwikkeling van zoogdiercellijnen, met de beste modulaire technologie en zeer gespecialiseerde oplossingen, stelt KBI de life sciences-industrie in staat om snel innovatieve geneesmiddelen en vaccins te ontdekken, te ontwikkelen en te commercialiseren. Met elk van zijn meer dan 500 klantpartners werkt KBI nauw samen om geneesmiddelenontwikkelingsprogramma's te personaliseren en te versnellen.

Wereldwijde partners maken gebruik van de technologieën van KBI om meer dan 170 kandidaat-geneesmiddelen verder te ontwikkelen in de preklinische en klinische ontwikkeling en de productie van tien commerciële producten. Gebouwd op een fundament van analysemogelijkheden van wereldklasse en uitgebreide wetenschappelijke en technische expertise, levert KBI robuuste procesontwikkeling en klinische en commerciële cGMP-productiediensten voor zoogdier- en microbiële programma's. KBI, erkend voor hoogwaardige productie, helpt partners kandidaat-geneesmiddelen naar de markt te brengen. KBI bedient zijn wereldwijde klanten met zes locaties in Europa en de VS. Meer informatie is beschikbaar op www.kbibiopharma.com.

