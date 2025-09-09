Corpay Cross-Border成为国际网球联合会官方外汇合作伙伴

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)今日宣布，其Cross-Border业务部门已与全球网球管理机构国际网球联合会(ITF)达成多年合作协议。根据协议，Corpay将成为ITF及戴维斯杯的官方外汇合作伙伴。

通过此次合作，ITF将可利用Corpay Cross-Border的创新解决方案，以帮助减轻其日常运营中的外汇风险。其还将受益于Corpay屡获殊荣的平台，该平台支持从单一入口实现无缝全球支付管理。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“Corpay很荣幸也很高兴能成为国际网球联合会和戴维斯杯的官方外汇合作伙伴。我们相信，ITF及其会员协会和商业合作伙伴将从我们全面的跨境支付和货币风险管理解决方案中获益。我们在体育——尤其是网球——领域的深厚经验，使我们具备独特的优势来创造有意义的价值。我们期待支持ITF，并在网球运动的全球持续发展中发挥作用。”

ITF主席David Haggerty表示：“我们很高兴欢迎Corpay Cross-Border加入ITF官方合作伙伴大家庭。使用Corpay的外汇服务将极大地惠及ITF及其会员国家。我们也期待在2025年及以后的戴维斯杯赛事现场与Corpay同事合作，进一步推动双方的合作关系。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay——让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问： www.corpay.com 。

关于ITF

国际网球联合会(ITF)是全球网球运动的管理机构，成立于1913年，其宗旨是确保这项运动的长期发展与可持续性，并与213个会员国家协会合作，为子孙后代推广网球运动。ITF负责监督适用于国际及国家赛事的规则与条例，通过其备受推崇的全球发展计划、监督器材与技术的科学技术部门，以及负责裁判培训与晋升的裁判部门，推动网球运动在世界范围内的发展。ITF每年在ITF世界网球巡回赛中组织多达1850场男子、女子及青少年赛事，并管理ITF青少年团体赛、ITF沙滩网球世界巡回赛、UNIQLO轮椅网球巡回赛和ITF世界网球大师巡回赛，同时分别管理男子和女子网球世界杯、戴维斯杯和Gainbridge比利·简·金杯——这两项是网球运动中规模最大的年度国际团体赛事。此外，ITF代表国际奥委会(IOC)管理奥运会网球赛事，代表国际残奥委会(IPC)管理残奥会轮椅网球赛事，并负责两项赛事在奥运会中的资格选拔路径。如需了解更多信息，请访问www.itftennis.com。

*本文件中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的Cross-Border业务部门（网址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表请参见此处：https://www.corpay.com/compliance。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。