OKQ8 sceglie LTIMindtree per accelerare il suo percorso di trasformazione digitale di nuova generazione

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato il rinnovo della sua collaborazione strategica con OKQ8, una delle più grandi aziende petrolifere nella Regione Nordica. Il rinnovo sottolinea il ruolo di LTIMindtree come partner tecnologico affidabile, rafforzando la sua collaborazione con OKQ8 per favorire il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale dell'azienda.

La collaborazione estesa si concentrerà sull'ottimizzazione dello scenario tecnologico di OKQ8, dal Cloud and Infrastructure Management, all'Application Development and Maintenance per sistemi moderni e tradizionali, promuovendo Data Analytics, CRM e servizi ERP alimentati da Microsoft Dynamics.

