OKQ8 choisit LTIMindtree pour accélérer sa transformation numérique de nouvelle génération

BOMBAY, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil technologique et de solutions numériques, annonce le renouvellement de son partenariat stratégique avec OKQ8, l'une des plus grandes sociétés de carburant de la région nordique. Ce renouvellement souligne le rôle de LTIMindtree en tant que partenaire technologique de confiance, renforçant sa collaboration avec OKQ8 pour soutenir ses objectifs de transformation numérique.

Le partenariat prolongé se concentrera sur l’optimisation du paysage technologique d’OKQ8, couvrant la gestion du cloud et de l’infrastructure, le développement et la maintenance d’applications pour les systèmes modernes et existants, les services avancés d’analyse de données, de CRM et d’ERP alimentés par Microsoft Dynamics. LTIMindtree intégrera également des processus basés sur l'IA pour rationaliser les opérations, améliorer l'expérience client et la durabilité, offrant ainsi à OKQ8 un niveau accru d'innovation, de rentabilité et d'évolutivité.

« Le renouvellement de notre partenariat avec LTIMindtree témoigne de la forte collaboration et de la confiance que nous avons construites ensemble au fil des ans », déclare Clas Artvin, directeur de l'information, OKQ8. « Son expertise approfondie, ses solutions innovantes et sa compréhension de nos objectifs stratégiques nous permettront de stimuler l’excellence opérationnelle. Nous sommes ravis de continuer le chemin ensemble. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec OKQ8, un partenaire à long terme dont la vision innovante s’aligne sur nos valeurs », déclare Srinivas Rao, vice-président exécutif et directeur commercial, LTIMindtree. « Ce partenariat souligne notre engagement continu à fournir des solutions de transformation numérique sur mesure qui répondent à l’évolution des demandes du secteur. »

Grâce à ce partenariat, LTIMindtree tirera parti de ses solutions de pointe et de son expertise technique pour optimiser les plateformes phares d’OKQ8, garantissant ainsi un renforcement des performances, de l’efficacité opérationnelle et des avancées en matière de durabilité. Le renouvellement de ce partenariat témoigne de la vision commune de LTIMindtree et d'OKQ8 d'atteindre la croissance grâce à des solutions innovantes et à l'excellence technologique, de relever ensemble les défis et de stimuler les progrès dans toute la région.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte sa vaste expertise sectorielle et technologique pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle, des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Soutenue par plus de 83 000 professionnels talentueux et dynamiques répartis dans plus de 40 pays, LTIMindtree, une société de Larsen & Toubro Group, résout les défis commerciaux les plus complexes et assure une transformation à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

