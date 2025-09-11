プロメガとWatchmaker Genomics、次世代逆転写酵素による分子解析の推進に向け戦略的提携を発表

ウィスコンシン州マディソンおよびコロラド州ボルダー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- プロメガ（Promega Corporation）は、Watchmaker Genomicsと新規に改変された逆転写酵素のライセンス契約に基づく戦略的提携を締結しました。RNA解析の精度と感度を高めるために設計された本酵素により、プロメガは臨床・応用・製薬分野の分子アプリケーション向けカタログ製品およびカスタマイズ製品を製造・提供する能力をさらに強化します。

「Watchmakerの酵素は、逆転写酵素の性能において新たな基準を打ち立てる特性を兼ね備えています」と、プロメガのコマーシャル・エクセレンス担当バイスプレジデントであるサラ・マンは述べています。「これを当社の製品群に組み込むことで、RNAベースのアッセイにおける精度向上と感度強化を実現する強力なツールをお客様に提供します。」

この提携は、Watchmaker Genomicsとプロメガの協力関係拡大の始まりを示すものであり、両社は分子診断やライフサイエンス研究の進化するニーズに対応する次世代酵素技術の開発に取り組んでいきます。

臨床および研究における精密さを追求したエンジニアリング

Watchmaker独自のタンパク質工学プラットフォームによって開発されたこの逆転写酵素は、同社の次世代シーケンス（NGS）試薬ポートフォリオを支える精密な設計原則を反映しており、分子解析アプリケーションを進展させるうえで他に類を見ない性能上の利点を発揮します。本酵素の特徴は以下のとおりです。

高温下での効率的なcDNA合成を可能にする業界最高水準の耐熱性

難しいサンプルに対応可能な優れた阻害物質耐性

低発現標的の感度向上を実現する強化されたプロセシビティ

「この酵素は、診断および研究ラボにおけるRNA解析の精度と信頼性を大きく向上させます」と、Watchmaker Genomicsのチーフ・サイエンティフィック・オフィサーであるブライアン・カドロー氏は述べています。「この協業は、当社の酵素エンジニアリングプラットフォームが専門的なゲノミクスソリューションを提供する力を示すものです。」

この契約により、プロメガの核酸分析製品群は拡充され、臨床・応用・製薬／バイオテクノロジー分野の最も厳しいニーズに応えるために必要とされる感度、堅牢性、再現性を備えた逆転写酵素が加わります。

プロメガの詳細についてはwww.promega.comをご覧ください。

Watchmaker Genomicsの詳細についてはwww.watchmakergenomics.comをご覧ください。

プロメガについて

プロメガ（Promega Corporation）は、ライフサイエンス業界に革新的なソリューションと技術サポートを提供するリーディングカンパニーです。4,000を超える製品ポートフォリオは、細胞生物学、DNA・RNA・タンパク質解析、創薬、個人識別および分子診断など、幅広いライフサイエンス分野の研究を支援しています。これらのツールと技術は過去45年以上にわたり応用範囲を拡大し、現在では学術研究機関や政府系研究所、法医学、製薬、臨床診断、さらに獣医・農業・環境分野の検査ラボで活用されています。プロメガは米国ウィスコンシン州マディソンに本社を置き、16か国に拠点を持ち、50を超える国際的な販売代理店を展開しています。詳細は promega.comをご覧ください。

Watchmaker Genomicsについて

Watchmaker Genomicsは、ゲノミクス、分子診断、合成生物学におけるブレークスルーを実現するために、高性能な酵素エンジニアリングを先駆けて推進するライフサイエンス企業です。高度な指向性進化技術と精密なタンパク質設計を活用し、次世代シーケンス（NGS）や分子検査ワークフローの精度、感度、効率を高める最高水準の酵素を開発しています。コロラド州ボルダーに本社を置く同社は、先端研究者、診断開発企業、バイオテクノロジー企業と連携し、分子生物学の限界を押し広げています。

詳細は http://www.watchmakergenomics.com をご覧ください。

