GekkoVet y Royal Canin mundializan su sistema de apoyo para tomar decisiones veterinarias tras un éxito del 92 % en la fase piloto

HELSINKI y AIMARGUES, Francia--(BUSINESS WIRE)--GekkoVet, líder en sistemas de asistencia para que los veterinarios puedan tomar decisiones clínicas bien fundadas con inteligencia artificial y Royal Canin, líder mundial en salud a través de la nutrición para gatos y perros, amplían su colaboración estratégica a nivel mundial tras ejecutar con éxito un programa piloto. En este programa, el 92 % de los veterinarios que utilizaron GekkoVet coincidieron en que aumentó la eficiencia y tuvo repercusiones positivas en los ingresos de la clínica.

La plataforma tiene cuatro funciones integradas, asistencia en el diagnóstico, biblioteca de enfermedades y tratamientos, biblioteca de medicamentos y calculadora de medicamentos, que ya están listas para llegar a los profesionales veterinarios de todo el mundo y ayudarles a tomar decisiones más rápidas y basadas en la evidencia para mejorar la atención al paciente e incrementar el rendimiento de la clínica.

