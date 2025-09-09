Corpay Cross-Border成為國際網球總會官方外匯合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)今日宣布，其Cross-Border業務部門已與全球網球管理機構國際網球總會(ITF)達成多年合作協議。根據協議，Corpay將成為ITF及台維斯盃的官方外匯合作夥伴。

透過此次合作，ITF將可利用Corpay Cross-Border的創新解決方案，以協助緩解其日常營運中的外匯風險。其還將受惠於Corpay屢獲殊榮的平台，該平台支援從單一入口實現順暢全球支付管理。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay很榮幸也很高興能成為國際網球總會和台維斯盃的官方外匯合作夥伴。我們相信，ITF及其會員協會和商業合作夥伴將從我們全面的跨境支付和貨幣風險管理解決方案中受惠。我們在運動——尤其是網球——領域的深厚經驗，使我們具備獨特的優勢來創造有意義的價值。我們期待支援ITF，並在網球運動的全球持續發展中貢獻力量。」

ITF主席David Haggerty表示：「我們欣然歡迎Corpay Cross-Border加入ITF官方合作夥伴大家庭。使用Corpay的外匯服務將極大地嘉惠ITF及其會員國家。我們也期待在2025年及以後的台維斯盃賽事現場與Corpay同事合作，進一步推動雙方的合作關係。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay——讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.corpay.com 。

關於ITF

國際網球總會(ITF)是全球網球運動的管理機構，成立於1913年，其宗旨是確保這項運動的長期發展與永續性，並與213個會員國家協會合作，為子孫後代推廣網球運動。ITF負責監督適用於國際及國家賽事的規則與條例，透過其備受推崇的全球發展計畫、監督器材與技術的科學技術部門，以及負責裁判培訓與晉升的裁判部門，推動網球運動在全球的發展。ITF每年在ITF世界網球巡迴賽中組織多達1850場男子、女子及青少年賽事，並管理ITF青少年團體賽、ITF沙灘網球世界巡迴賽、UNIQLO輪椅網球巡迴賽和ITF世界網球大師巡迴賽，同時分別管理男子和女子網球世界盃、台維斯盃和Gainbridge比利·珍·金盃——這兩項是網球運動中規模最大的年度國際團體賽事。此外，ITF代表國際奧會(IOC)管理奧運會網球賽事，代表國際帕拉林匹克委員會(IPC)管理帕運會輪椅網球賽事，並負責兩項賽事在奧運會中的資格選拔路徑。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.itftennis.com。

*本文件中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（網址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表請參見此處：https://www.corpay.com/compliance。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。