Subwayᴹᴰ Canada propulse le pays avec de nouveaux Bols Énergie remplis de protéines

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Subwayᴹᴰ Canada change la donne pour les restaurants à service rapide avec le lancement de ses nouveaux Bols Énergie, un menu audacieux et riche en protéines conçu pour aider les gens d’ici à agrémenter leurs journées de saveurs nutritives.

Subway Canada réaffirme son rôle de pionnier en tant que tout premier restaurant à service rapide à avoir offert des options saines tout en répondant aux besoins de la population canadienne en matière de repas protéinés. Plus de 71 % des Canadiens ont indiqué qu’ils souhaitaient manger plus de protéines et accordaient la plus grande priorité à la valeur nutritive des protéines; une augmentation de 112 % depuis 2015*.

Subway lance cinq nouveaux Bols Énergie, dont deux créés par des chefs : Poulet piri piri, et Steak sud-ouest et avocat. Chaque bol contient une bonne dose de protéines, et la toute nouvelle salade fiesta au maïs et aux haricots de Subway Canada ajoute une touche végétale à chaque bouchée.

Préparés à la commande et débordants de légumes frais, les Bols Énergie constituent un repas pratique et abordable. La promotion spéciale de lancement vous donne l’occasion d’essayer le Bol Énergie Poulet teriyaki aux oignons doux ou le Bol Énergie Poulet façon rôtisserie pour seulement 10,99 $**.

Découvrez la gamme de Bols Énergie :

Poulet piri piri, 29 g de protéines Un bol relevé et épicé composé de poulet façon rôtisserie élevé dans des fermes canadiennes, accompagné d’un copieux mélange de riz, de salade fiesta au maïs et aux haricots, avec laitue, épinards, salsa fraîche, concombre, piments banane et sauces piri piri et aïoli. Le tout garni de fromage Monterey préparé avec des produits laitiers canadiens.

Steak sud-ouest et avocat, 26 g de protéines Rempli de saveurs et de protéines, ce bol est préparé avec du steak canadien, un mélange de riz, de la salade fiesta au maïs et aux haricots, avec laitue, épinards, salsa fraîche, concombre, piments banane, avocat et sauce Sud-ouest chipotle, le tout garni de fromage Monterey préparé avec des produits laitiers canadiens.

Fais ton propre bol Poulet teriyaki aux oignons doux, 27 g de protéines Poulet façon rôtisserie, 29 g de protéines Steak, 26 g de protéines

Chaque bol renferme un copieux mélange de riz, de la salade fiesta au maïs et aux haricots, de la laitue, des épinards, de la salsa fraîche et du concombre. Que vous ayez envie de sucré-salé, d’un repas simple et satisfaisant ou copieux et relevé, il y a un bol qui correspond à votre humeur et à votre journée.

« Les Canadiens cherchent des façons simples et satisfaisantes d’atteindre leurs objectifs nutritionnels sans compromis sur le goût », affirme Samara Foisy, diététiste et directrice, Stratégie et innovation des menus chez Subway Canada. « Les Bols Énergie incarnent réellement le bien-être, et non une tendance. Ils contiennent des protéines de grande qualité, des légumes croquants et des saveurs relevées, en plus d’être des repas santé les plus pratiques sur le pouce. »

Les protéines, version pro

Pour inspirer les gens d’ici à être la meilleure version d’eux-mêmes, Subway Canada fait la promotion des repas protéinés en collaboration avec Hal Johnson et Joanne McLeod, des icônes canadiennes du conditionnement physique. Véritables sources d’inspiration pour plusieurs générations grâce à leur série Body Break, Hal et Joanne mettent leur savoir-faire au service des Canadiennes et des Canadiens pour les aider à faire de bons choix alimentaires. Dans le cadre de la campagne, le duo offrira des conseils professionnels exclusifs sur la façon d’adopter un mode de vie plus sain et plus équilibré, en commençant par le pouvoir des protéines.

« Un mode de vie sain n’a pas besoin d’être compliqué », affirme Hal Johnson. « Il suffit de faire de petits choix judicieux, comme se tourner vers des repas contenant des protéines pour avoir de l’énergie tout au long de la journée ou d’aller marcher après le dîner pour améliorer votre digestion et votre humeur. » Joanne McLeod ajoute : « Nous sommes ravis de collaborer avec Subway Canada, qui joue un rôle de chef de file en offrant aux gens d’ici des options rapides, saines et abordables qui aident les familles de partout au pays à mener une vie équilibrée. »

Avec des voix de confiance et un menu adapté à la vraie vie, Subway Canada offre des aliments sains, une sensation de bien-être et de l’énergie pour votre journée en toute simplicité. Canada, le moment est venu de faire le plein d’énergie!

* Rapport sur les tendances 2025 de Nourish Food Marketing

** Dans les restaurants participants. Consultez votre application pour connaître les prix et les restaurants participants. Les taxes et les extras ne sont pas inclus. Frais supplémentaires pour la livraison. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Expire le 2 novembre 2025.

À propos des restaurants Subwayᴹᴰ

Avec près de 3 000 emplacements à l’échelle nationale, Subway Canada se consacre à servir des sandwichs fraîchement préparés à un prix avantageux à des millions de clients. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par un réseau de franchisés Subway dévoués qui ont à cœur d’offrir une expérience client de grande qualité et pratique en tout temps, tout en contribuant positivement à leurs communautés.

Subwayᴹᴰ est une marque déposée à l’échelle mondiale de Subway IP LLC ou de l’une de ses sociétés affiliées. © Subway, 2025.