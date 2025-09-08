IFF扩建格拉斯LMR Naturals基地，巩固天然成分创新领导地位

法国格拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香料、香水、食品配料和生物科学领域的全球领导者IFF (NYSE: IFF)今日宣布为扩建后的格拉斯LMR Naturals基地举行落成仪式，该项目投资达1000万欧元。此次扩建使设施占地面积增加75%，达4687平方米，其中包括一座先进的中试车间，旨在加速新型天然成分的开发。升级后的基地还在附近新建了实验田，可直接获取植物原料，助力深入探索植物潜力并缩短成分创新周期。扩建后，逾30名研发专家齐聚于此，增强了IFF满足全球对可追溯、可持续及高品质天然成分不断增长的需求的能力。

IFF首席执行官Erik Fyrwald表示：“LMR Naturals是IFF投资组合中的战略资产，此次扩建凸显了我们塑造天然成分未来的承诺。通过深耕格拉斯这一全球天然成分卓越中心，我们正在扩大创新规模，赋能全球调香师与调味师打造消费者信赖的高性能、卓越且可持续的标志性产品。”

LMR Naturals是IFF旗下已注册商标的能力品牌，最初由Monique Remy于1983年创立，2000年被IFF收购，以增强IFF为调香师提供高品质、创新且以可持续方式采购与生产的天然成分的能力，同时保持成本竞争力。如今，全球调香师借助LMR科学家的深厚专业知识，为客户打造令人难忘的标志性香氛，并将其应用于高端香水、化妆品、家居护理、织物护理和美容护理等领域。LMR Naturals还为味觉应用提供配料。

IFF高端香水业务总裁Sabrya Meflah表示：“LMR将传统与前沿创新融合的能力无人能及。此次扩建不仅是硬件设施的扩展，更是培育下一代天然原料的起点。这些原料将塑造高端香水的未来，并应用于IFF的所有业务领域。我们在格拉斯的布局如今实现了从种子到香水瓶的无缝衔接，而我们的调香工作室近在咫尺。”

LMR Naturals总经理Bertrand de Preville表示：“随着新扩建的基地全面投入运营，我们计划每年推出四到六款新产品，并将可持续性作为我们发展方式的核心——这体现在我们获得的‘For Life’和‘零废弃物填埋’双重认证，以及至少98%的废弃物资源化利用率上。”

自2020年以来，LMR Naturals已推出23种新成分，并获得多项殊荣，其中有七项大奖来自CosmetiqueMag，并得到了Organic Monitor可持续美容奖的认可。与此同时，LMR Naturals团队始终坚守创始愿景：在尊重环境与采购合作伙伴的同时，展现天然成分的纯粹性。目前，LMR每年处理8.5万吨生物质，生产2000吨提取物，并提供涵盖130个植物科的超过850种成分。

通过此次扩建，IFF重申了对格拉斯地区的战略投资——该地区目前拥有230多名员工，并将其定位为全球天然成分创新与卓越中心。

敬请访问LMR Naturals的官网：https://lmrnaturals.iff.com、LinkedIn和Instagram。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》警示性声明

本新闻稿包含联邦证券法界定的“前瞻性陈述”，包括《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（简称“《交易法》”）第21E条。前瞻性陈述往往涉及预期的未来业务和财务表现及财务状况，且通常包含“计划”、“预期”、“预计”、“打算”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“会”、“目标”等词语和类似表述，以及这些词语的变体或否定形式。前瞻性陈述本质上涉及不同程度的不确定性事项，例如关于扩建时间或性质、运营或者未来产品发布的陈述。我们的业务中存在许多固有的风险和不确定性，可能导致实际结果和事件与前瞻性陈述中所述内容大相径庭。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅截至本文发布之日，我们不承担更新前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。

欢迎了解IFF

在IFF (NYSE: IFF)，我们通过科学、创造力和热忱带来愉悦体验。作为香料、香水、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者，我们推出具有开创性的可持续创新成果，提升日常产品的品质，从而促进健康，愉悦感官，提升人类体验。如需了解更多信息，请浏览iff.com、LinkedIn、Instagram和Facebook。

© 2025年International Flavors & Fragrances Inc.版权所有。IFF是注册商标。保留所有权利。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。