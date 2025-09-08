-

Movado onthult campagne ‘Always in Motion. Since 1881’

Viering van collecties geïnspireerd door de archieven met de Movado-iconen

video: Stuart Winecoff

PARAMUS, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Movado (NYSE: MOV) lanceert het tweede hoofdstuk van zijn campagne Always in Motion. Since 1881. De campagne brengt de Movado-iconen weer bij elkaar: Ludacris, Jessica Alba, Christian McCaffrey, Julianne Moore en Tyrese Haliburton, visionairs die het tempo blijven bepalen in de cultuur en in hun vakgebied.

“In ons tweede jaar blijven we onze storytelling verdiepen met het vieren van het erfgoed en het Zwitserse vakmanschap van Movado”, aldus Margot Grinberg, president van Movado. “Voortbouwend op de campagne van vorig jaar blijven we trouw aan ons DNA met een concept dat is geïnspireerd op de betekenis van Movado ‘altijd in beweging’ – in het Esperanto.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

ICR, Inc.
Allison Malkin
203-682-8200

Heather Cohen Sugarman
Vicevoorzitter Public Relations
Movado Group
hcohen@movadogroup.com

Industry:

Movado Group, Inc.

NYSE:MOV
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

ICR, Inc.
Allison Malkin
203-682-8200

Heather Cohen Sugarman
Vicevoorzitter Public Relations
Movado Group
hcohen@movadogroup.com

More News From Movado Group, Inc.

Samenvatting: Movado werkt samen met 5 nieuwe wereldwijde ambassadeurs en lanceert campagne met iconen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MOVADO (NYSE: MOV) is er trots op om zijn nieuwe selectie merkambassadeurs aan te kondigen die de hoofdrol spelen in 'When I Move You Move,' de nieuwe wereldwijde campagne van het merk met legendarische en opkomende iconen uit de acteerwereld, muziek, sport en zaken. De campagne omvat de beroemde actrice en ondernemer Jessica Alba, de legendarische Academy Award-winnende actrice Julianne Moore, de iconische Grammy Award-winnende rapper, acteur en ondernemer Ludacris,...

Movado Group, Inc. onthult nieuwe Calvin Klein-campagne voor horloges en sieraden met in de hoofdrol Lila Moss

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vandaag onthult Movado Group, Inc. de campagne voor het najaar van 2023 voor Calvin Klein-horloges en -sieraden met model Lila Moss in de hoofdrol. De campagne, gemaakt door Daniel Jackson, benadrukt het kenmerkende sensuele minimalisme van het merk en de ingetogen, vloeiende ontwerpen van de nieuwe collectie. “Lila past perfect bij de horloges en sieraden van Calvin Klein,” aldus Caterina Miduri, Global General Manager, Calvin Klein watches and jewelry, Movado Group,...

Samenvatting: Movado Group benoemt Stéphane Gerschel tot Chief Marketing Officer

PARAMUS, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Movado Group, Inc. (NYSE: MOV) heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Stéphane Gerschel als Chief Marketing Officer (“CMO”) van het bedrijf, met ingang van 18 april 2022. Als CMO zal dhr. Gerschel zal zijn expertise op het gebied van wereldwijde marketing gebruiken om het bewustzijn en de interesse voor de portefeuille van overtuigende merken van het bedrijf te vergroten, met een focus op het maximaliseren van de kracht van zijn Movado-merk over de hele were...
Back to Newsroom