IFF擴建格拉斯LMR Naturals基地，鞏固天然成分創新領導地位

法國格拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF)今日宣布為擴建後的格拉斯LMR Naturals基地舉行落成儀式，該專案投資達1000萬歐元。此次擴建使設施占地面積增加75%，達4687平方公尺，其中包括一座先進的試點車間，旨在加快新型天然成分的開發。升級後的基地還在附近新建了實驗田，可直接取得植物原料，協助深入探索植物潛力並縮短成分創新週期。擴建後，30多名研發專家齊聚于此，強化了IFF滿足全球對可追溯、永續及優質天然成分不斷成長的需求的能力。

IFF執行長Erik Fyrwald表示：「LMR Naturals是IFF投資組合中的策略資產，此次擴建彰顯了我們塑造天然成分未來的承諾。透過深耕格拉斯這一全球天然成分卓越中心，我們正在擴大創新規模，賦能全球調香師與調味師打造消費者信賴的高性能、卓越且永續的代表性產品。」

LMR Naturals是IFF旗下已注冊商標的能力品牌，最初由Monique Remy于1983年創立，2000年被IFF收購，以強化IFF為調香師提供優質、創新且以永續方式採購與生產的天然成分的能力，同時保持成本競爭力。如今，全球調香師借助LMR科學家的深厚專業知識，為客戶打造令人難忘的代表性香氛，並將其應用於頂級香水、化妝品、家居護理、織物護理和美妝護理等領域。LMR Naturals還為味覺應用提供配料。

IFF頂級香水業務總裁Sabrya Meflah表示：「LMR將傳統與尖端創新融合的能力無人能及。此次擴建不僅是硬體設施的擴充，更是培育下一代天然原料的起點。這些原料將塑造頂級香水的未來，並應用於IFF的所有業務領域。我們在格拉斯的布局如今實現了從種子到香水瓶的順暢銜接，而我們的調香工作室近在咫尺。」

LMR Naturals總經理Bertrand de Preville表示：「隨著新擴建的基地全面運行，我們計畫每年推出四到六款新產品，並將永續性視為我們發展方式的核心——這體現在我們獲得的『For Life』和『零廢棄物掩埋』雙重認證，以及至少98%的廢棄物資源化利用率上。」

自2020年以來，LMR Naturals已推出23種新成分，並獲得多項殊榮，其中有七項大獎來自CosmetiqueMag，並得到了Organic Monitor永續美妝獎的肯定。與此同時，LMR Naturals團隊始終堅守創始願景：在尊重環境與採購合作夥伴的同時，展現天然成分的純粹性。目前，LMR每年處理8.5萬公噸生物質，生產2000公噸萃取物，並提供涵蓋130個植物科的超過850種成分。

透過此次擴建，IFF重申了對格拉斯地區的策略投資——該地區目前擁有230多名員工，並將其定位為全球天然成分創新與卓越中心。

敬請造訪LMR Naturals的官方網站：https://lmrnaturals.iff.com、LinkedIn和Instagram。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》警示性聲明

本新聞稿包含聯邦證券法定義的「前瞻性陳述」，包括《證券法》第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（簡稱「《交易法》」）第21E條。前瞻性陳述往往涉及預期的未來業務和財務表現及財務狀況，且通常包含「計畫」、「預期」、「預計」、「打算」、「相信」、「尋求」、「看到」、「將」、「會」、「目標」等字詞和類似表述，以及這些字詞的變體或否定形式。前瞻性陳述本質上涉及不同程度的不確定性事項，例如關於擴建時間或性質、營運或者未來產品發表的陳述。我們的業務中存在許多固有的風險和不確定性，可能導致實際結果和事件與前瞻性陳述中所述內容大相逕庭。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅截至本文發表之日，我們不承擔更新前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務。

歡迎瞭解IFF

在IFF (NYSE: IFF)，我們透過科學、創造力和熱忱帶來愉悅體驗。身為香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者，我們推出具有開創性的永續創新成果，提升日常產品的品質，從而促進健康，愉悅感官，提升人類體驗。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽iff.com、LinkedIn、Instagram和Facebook。

© 2025年International Flavors & Fragrances Inc.版權所有。IFF是注冊商標。保留所有權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。