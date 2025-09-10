-

Promega e Watchmaker Genomics annunciano una collaborazione strategica per favorire l'analisi molecolare con la trascrittasi inversa di nuova generazione

Il sodalizio offre tecnologia all'avanguardia per la trascrittasi inversa per migliorare la sensibilità, la solidità e la riproducibilità dell'analisi molecolare in applicazioni cliniche, applicate e farmaceutiche

MADISON, Wis. e BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation ha stipulato un accordo di collaborazione strategica con Watchmaker Genomics per la concessione in licenza di un nuova trascrittasi inversa ingegnerizzata. Progettato per una maggiore precisione e sensibilità nell'analisi dell'RNA, l'enzima potenzierà le capacità di Promega di produrre e fornire soluzioni sia dal catalogo che personalizzate per applicazioni molecolari ciniche, applicate e farmaceutiche.

“L'enzima di Watchmaker offre una combinazione di attributi che stabiliscono un nuovo punto di riferimento per le prestazioni della trascrittasi inversa”, ha dichiarato Sara Mann, VP di Commercial Excellence presso Promega.

