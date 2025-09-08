Hopae et INCERT s’associent pour faire de Hopae Connect le premier intermédiaire enregistré dans l’UE pour une adoption et une utilisation à grande échelle du portefeuille d’identité numérique européen

LUXEMBOURG et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Hopae Inc., créateur de Hopae Connect, la plateforme mondiale d’orchestration des identités électroniques et des portefeuilles, et INCERT GIE, l’agence luxembourgeoise chargée des infrastructures de confiance publiques, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à faire de Hopae Connect le premier service intermédiaire officiellement enregistré dans l’UE au titre du règlement eIDAS 2.0.

eIDAS 2.0 est le règlement européen qui vise à fournir à chaque Européen un portefeuille d’identité numérique soutenu par le gouvernement d’ici la fin 2026, et qui oblige les banques, les compagnies aériennes, les opérateurs télécoms et autres à accepter ce nouveau moyen d’identification. Pour les citoyens, il s’agit d’un changement aussi important que le passage de l’argent liquide au paiement sans contact : prouver son identité devient instantané, sécurisé et sans frontières. Pour le secteur, cela représente un défi compte tenu de la complexité de l’intégration des 27 portefeuilles prévus par les États membres. En faisant de Hopae Connect le premier intermédiaire de confiance enregistré dans l’UE, les entreprises soumises à la réglementation pourront facilement accéder à ces systèmes d’identification électronique et de portefeuille et les proposer aux citoyens utilisateurs finaux.

Avec plus de 450 millions d’Européens qui seront équipés d’un portefeuille EUDI, l’ampleur du changement est sans précédent et son impact se fera sentir dans la vie quotidienne :

Ouvrir un compte bancaire à l’étranger → Si je suis un citoyen français vivant en Italie, je pourrai ouvrir un compte bancaire en ligne en quelques minutes, même à 3 heures du matin, sans avoir à prendre de photos de ma pièce d’identité et même si la banque est allemande.

→ Si je suis un citoyen français vivant en Italie, je pourrai ouvrir un compte bancaire en ligne en quelques minutes, même à 3 heures du matin, sans avoir à prendre de photos de ma pièce d’identité et même si la banque est allemande. À l’aéroport → Si je voyage à l’étranger, je pourrai embarquer et passer les contrôles de sécurité d’un simple geste, sans avoir à jongler avec mon passeport et mes documents.

Le portefeuille d’identité numérique européen (EUDI), obligatoire pour la connexion et la vérification de l’identité des citoyens, devra être accepté d’ici 2027 par les plateformes numériques réglementées opérant dans l’UE, telles que le secteur bancaire, le secteur des télécommunications, le secteur des jeux d’argent ou le secteur de la santé. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des sanctions pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Pour relever ce défi, Hopae et INCERT travaillent ensemble afin d’enregistrer officiellement Hopae Connect comme la première plateforme intermédiaire conforme en Europe. Les entreprises disposeront ainsi d’un service prêt à l’emploi de niveau gouvernemental, leur permettant d’accepter les identifiants EUDI et d’agréger tous les portefeuilles d’identité numérique des États membres de l’UE. Le rôle d’intermédiaire a été défini dans le cadre de référence architectural eIDAS comme une partie utilisatrice enregistrée fournissant des services à des parties utilisatrices.

Contrairement aux intégrations traditionnelles basées sur des services de cloud génériques, Hopae Connect sera alimenté par l’infrastructure souveraine et conforme à l’eIDAS d’INCERT, un backend fiable déjà utilisé par certains gouvernements européens, qui confère à Hopae le rôle de prestataire de services de confiance qualifié, permettant l’évolution du service pour prendre en charge les attestations électroniques. Cette conception unique fait de Hopae Connect l’une des seules plateformes conçues dès le départ pour l’orchestration des identités à des fins réglementaires.

« La conformité à ce niveau n’est pas seulement une fonctionnalité, c’est un fondement », déclare Jaehoon Shim, directeur général de Hopae. « En exécutant Hopae Connect sur l’infrastructure de confiance d’INCERT, nous aidons nos clients à transformer la charge réglementaire en avantage concurrentiel. »

« Un écosystème entièrement intégré est la clé pour obtenir une fonctionnalité transparente et une utilisation à grande échelle du portefeuille EUDI », ajoute Benoit Poletti, directeur général d’INCERT. « En collaboration avec Hopae, nous posons les bases d’une identité fiable dans toute l’économie numérique européenne. »

Les partenaires visent à achever l’évaluation de la conformité et l’enregistrement d’ici la fin septembre 2025, bien avant la date limite d’application fixée à 2027.

À propos de Hopae :

Hopae est une plateforme d’infrastructure d’identité numérique qui aide les organisations à anticiper et à se conformer aux nouvelles réglementations telles qu’eIDAS 2.0, tout en restant compétitives. Sa suite de solutions fournit une base fiable, souveraine et évolutive pour l’identité numérique, permettant ainsi aux entreprises d’augmenter leurs taux de conversion, de réduire la fraude et de garantir aux citoyens des identités plus sûres et autonomes.

À propos d’INCERT :

Créée en 2012 par l’État luxembourgeois, INCERT est spécialisée dans la gestion des identités et les solutions cryptographiques. À l’origine, la mission de l’entreprise était de soutenir les services publics luxembourgeois, notamment dans la délivrance de passeports et de cartes d’identité électroniques, les portefeuilles électroniques, la numérisation des processus de santé et la traçabilité des produits du tabac. Aujourd’hui, INCERT propose un écosystème complet de solutions et de services à des clients publics et privés du monde entier. Ses missions principales consistent à promouvoir la confiance et l’innovation numériques, à jouer un rôle clé dans l’écosystème numérique luxembourgeois et à aider les gouvernements et les entreprises à préserver leur souveraineté numérique.

