Promega et Watchmaker Genomics annoncent un partenariat stratégique visant à faire progresser l'analyse moléculaire grâce à la transcriptase inverse de nouvelle génération

MADISON, Wisconsin et BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation a signé un partenariat stratégique avec Watchmaker Genomics pour autoriser une nouvelle transcriptase inverse modifiée. Conçue pour apporter une précision et une sensibilité accrues dans l'analyse de l'ARN, cette enzyme renforcera les capacités de Promega à fabriquer et à fournir des solutions personnalisée sur catalogue pour des applications moléculaires cliniques, appliquées et pharmaceutiques.

« L'enzyme Watchmaker offre une combinaison de propriétés qui établissent une nouvelle référence en matière de performances de la transcriptase inverse », déclare Sara Mann, vice-présidente de l'excellence commerciale chez Promega. « En l'intégrant à notre gamme, nous offrons à nos clients un outil puissant apportant une précision et une sensibilité accrues des dosages reposant sur l'ARN ».

Ce partenariat marque le début d'une collaboration élargie entre Watchmaker Genomics et Promega, avec un engagement commun aux deux sociétés consistant à développer des technologies enzymatiques de nouvelle génération qui répondent aux besoins évolutifs du diagnostic moléculaire et de la recherche en sciences de la vie.

Conçue pour la précision clinique et de recherche

Développée sur la plateforme d'ingénierie protéique exclusive de Watchmaker, la transcriptase inverse repose sur les mêmes principes de conception de précision que ceux qui sous-tendent la gamme de réactifs de séquençage de nouvelle génération (NGS) de Watchmaker et offre des performances exceptionnelles pour les applications d'analyse moléculaire avancées. L'enzyme présente les caractéristiques suivantes :

Thermostabilité de pointe pour une synthèse efficace d'ADNc à des températures élevées

Tolérance exceptionnelle aux inhibiteurs dans les échantillons difficiles

Processivité améliorée pour augmenter la sensibilité des cibles à faible abondance

« Cette enzyme améliorera considérablement la précision et la fiabilité des analyses d'ARN dans les laboratoires de diagnostic et de recherche », déclare Brian Kudlow, directeur scientifique de Watchmaker Genomics. « Cette collaboration montre la puissance de notre plateforme d'ingénierie enzymatique à fournir des solutions génomiques spécialisées ».

Cet accord élargit le portefeuille d'analyse d'acides nucléiques de Promega avec une transcriptase inverse apportant la sensibilité, la robustesse et la reproductibilité requises pour les applications cliniques, appliquées et pharmaceutiques/biotechnologiques les plus exigeantes actuellement.

En savoir plus sur Promega à l'adresse suivante www.promega.com.

En savoir plus sur Watchmaker Genomics à l'adresse suivante www.watchmakergenomics.com

À propos de Promega Corporation

Promega Corporation est un leader dans la fourniture de solutions innovantes et de support technique à l’industrie des sciences de la vie. Le portefeuille de plus de 4 000 produits de la société soutient une série de travaux en sciences de la vie dans des domaines tels que la biologie cellulaire, l’analyse de l’ADN, de l’ARN et des protéines, le développement de médicaments, l’identification humaine et les diagnostics moléculaires. Ces outils et technologies se sont développés au cours des 45 dernières années et sont aujourd’hui utilisés par des scientifiques et des techniciens dans des laboratoires de recherche universitaire et gouvernementale, de médecine légale, de produits pharmaceutiques, de diagnostics cliniques et d’essais vétérinaires, agricoles et environnementaux. Le siège de Promega est situé à Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis, avec des succursales dans 16 pays et plus de 50 distributeurs dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur promega.com

À propos de Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics est une entreprise des sciences de la vie, pionnière dans l'ingénierie enzymatique haute performance qui permet des avancées majeures en génomique, diagnostic moléculaire et biologie synthétique. S'appuyant sur l'évolution dirigée avancée et la conception précise des protéines, Watchmaker développe des enzymes de pointe qui améliorent la précision, la sensibilité et l'efficacité des processus de séquençage de nouvelle génération (NGS) et des tests moléculaires. Basée à Boulder, dans le Colorado, l'entreprise collabore avec des chercheurs, des développeurs de méthodes de diagnostic et des sociétés de biotechnologie de premier plan pour repousser les limites de la biologie moléculaire.

Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse suivante http://www.watchmakergenomics.com.

