Corpay Cross-Border nommé partenaire FX officiel de la Fédération internationale de tennis

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE : CPAY), un leader mondial des paiements aux entreprises, annonce aujourd'hui que son unité Cross-Border a conclu un accord pluriannuel avec la Fédération internationale de tennis (ITF), l'organe directeur mondial du tennis. En vertu de l'accord, Corpay sera le partenaire officiel des opérations de change de l'ITF et de la Coupe Davis.

Grâce à ce partenariat, l’ITF sera en mesure d’utiliser les solutions novatrices de Corpay Cross-Border pour contribuer à atténuer l’exposition aux devises dans ses opérations courantes. La fédération bénéficiera également de la plateforme primée de Corpay, qui permet une gestion globale transparente des paiements à partir d’un point d’accès unique.

« Corpay est honoré et ravi d’être nommé partenaire FX officiel de la Fédération internationale de tennis et de la Coupe Davis », déclare Brad Loder, directeur marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Nous sommes convaincus que l’ITF, ses associations membres et ses partenaires commerciaux bénéficieront de nos solutions complètes de paiement transfrontalier et de gestion du risque de change. Notre expérience approfondie dans le sport, en particulier le tennis, nous permet de générer une valeur significative. Nous nous réjouissons de soutenir l’ITF et de jouer un rôle dans la poursuite de la croissance mondiale du tennis. »

David Haggerty, président de l'ITF, déclare : « Nous sommes heureux d’accueillir Corpay Cross-Border dans la famille des partenaires officiels de l’ITF. L’accès aux services de change de Corpay profitera grandement à l’ITF et à nos pays membres. Nous sommes également impatients de travailler aux côtés de l'équipe Corpay sur place lors des événements de la Coupe Davis en 2025 et au-delà pour promouvoir davantage le partenariat ».

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, consultez www.corpay.com.

À propos de l'ITF

La Fédération internationale de tennis (ITF) est l'organe directeur mondial du tennis. Fondée en 1913, son objectif est d'assurer la croissance et la durabilité à long terme du sport, en offrant le tennis aux générations futures en association avec ses 213 associations nationales membres. L'ITF supervise les règles et règlements qui régissent les compétitions internationales et nationales. L'ITF est responsable du développement mondial du tennis à travers son programme de développement mondial, son département scientifique et technique en charge de l'équipement et la technologie, et son département d'arbitrage qui supervise l'éducation et l'avancement des officiels. L’ITF organise jusqu’à 1 850 tournois masculins, féminins et juniors dans le cadre de l'ITF World Tennis Tour et gère les compétitions par équipes juniors de l’ITF, l'ITF Beach Tennis World Tour, l'UNIQLO Wheelchair Tennis Tour et l'ITF World Tennis Masters Tour, ainsi que la Coupe du monde de tennis masculine et féminine, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup by Gainbridge, respectivement, les deux plus grandes compétitions internationales annuelles par équipes de tennis. L'ITF gère l'épreuve olympique de tennis au nom du CIO et l'épreuve paralympique de tennis en fauteuil roulant au nom du CIP, ainsi que les épreuves qualificatives pour les deux disciplines aux Jeux. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.itftennis.com.

*Dans le présent document, « Corpay » fait principalement référence à la Cross-Border Division de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; une liste complète des sociétés qui font partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.