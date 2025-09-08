IFF breidt de vestiging LMR Naturals in Grasse uit om haar leiderschap op het vlak van innovatie van natuurlijke bestanddelen te versterken

GRASSE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), wereldleider op gebied van smaken, parfums, voedingsingrediënten en biowetenschappen, huldigde vandaag haar uitgebreide vestiging LMR Naturals in Grasse in, na een investering van €10 miljoen. Deze uitbreiding vergroot de voetafdruk van de faciliteit met 75 procent tot 4.687 vierkante meter en omvat een moderne piloothal ontworpen om de ontwikkeling van nieuwe natuurlijke bestanddelen te versnellen. De geüpgradede site omvat nu ook een onlangs voltooid experimenteel veld vlakbij, dat rechtstreekse toegang tot plantaardige materialen zal bieden, waardoor een grondigere verkenning van botanisch potentieel en snellere innovatie van bestanddelen mogelijk worden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.