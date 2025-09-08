-

IFF breidt de vestiging LMR Naturals in Grasse uit om haar leiderschap op het vlak van innovatie van natuurlijke bestanddelen te versterken

Met een investering van €10 miljoen werd de capaciteit, duurzaamheid en innovatie in het hart van de parfumhoofdstad van de wereld verbeterd.

original Credit: IFF

Credit: IFF

GRASSE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), wereldleider op gebied van smaken, parfums, voedingsingrediënten en biowetenschappen, huldigde vandaag haar uitgebreide vestiging LMR Naturals in Grasse in, na een investering van €10 miljoen. Deze uitbreiding vergroot de voetafdruk van de faciliteit met 75 procent tot 4.687 vierkante meter en omvat een moderne piloothal ontworpen om de ontwikkeling van nieuwe natuurlijke bestanddelen te versnellen. De geüpgradede site omvat nu ook een onlangs voltooid experimenteel veld vlakbij, dat rechtstreekse toegang tot plantaardige materialen zal bieden, waardoor een grondigere verkenning van botanisch potentieel en snellere innovatie van bestanddelen mogelijk worden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediarelaties:
Paulina Heinkel
332.877.5339
Media.request@iff.com

Investeerdersrelaties:
Michael Bender
212.708.7263
Investor.Relations@iff.com

Industry:

IFF

NYSE:IFF
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediarelaties:
Paulina Heinkel
332.877.5339
Media.request@iff.com

Investeerdersrelaties:
Michael Bender
212.708.7263
Investor.Relations@iff.com

More News From IFF

Samenvatting: Designed Enzymatic Biomaterials™-platform van IFF ziet eerste grootschalige toepassing in thuiszorgtoepassingen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — een wereldleider in smaakstoffen, geurstoffen, voedingsingrediënten, gezondheid en biowetenschappen — heeft de eerste grootschalige commerciële toepassing aangekondigd van zijn Designed Enzymatic Biomaterials™ (DEB)-platform, nu een groot bedrijf in consumentengoederen (CPG) een nieuwe wasmiddelformule heeft gelanceerd, verbeterd met DEB-technologie. De formule biedt verbeterde zachtheids- en reinigingsprestaties voor stoffen, terwijl niet-biologisch...

Samenvatting: IFF en Reservas Votorantim ondertekenen een bioprospectiepartnerschap in Brazilië

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — wereldleider op het vlak van smaken, parfums, voedingsingrediënten, gezondheid en biowetenschappen — en Reservas Votorantim (rV), de afdeling groene economie van het Braziliaanse investeringsbedrijf Votorantim SA, hebben een belangrijk partnerschap ondertekend voor onderzoek en bioprospectie in Legado das Águas, het grootste privéreservaat van het Atlantisch Woud van Brazilië, in handen van Reservas Votorantim. Het akkoord verschaft IFF en haar doch...

Samenvatting: IFF introduceert ENVIROCAP™, een baanbrekende technologie voor afgifte van geur voor textielverzorging

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), wereldleider op gebied van smaken, geuren en biowetenschappen, heeeft ENVIROCAP™ gelanceerd — haar nieuwste duurzame geurafgiftesysteem ontworpen voor de toekomst van textielverzorging. ENVIROCAP™, ontwikkeld door de IFF’s wetenschappers en experts in geurafgifte van wereldklasse, bepaalt een nieuwe standaard in innovatie: het is volledig ECHA-conform¹, biologisch afbreekbaar² en geschikt voor vegans³. Centraal in deze technologie staat een eigen biop...
Back to Newsroom