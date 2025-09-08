IFF、グラースのLMR Naturals拠点を拡張し、天然素材のイノベーションにおけるリーダーシップを推進

フランス、グラース--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品原料、バイオサイエンスの世界的リーダーであるIFF（NYSE：IFF）は、1,000万ユーロの投資を経て、グラースにおけるLMR Naturals拠点の拡張を竣工しました。今回の拡張により施設の規模は75%拡大し、総面積は4,687平方メートルに達しており、新たな天然素材の開発を加速させるために設計された最先端のパイロットホールも備えています。さらに刷新された拠点には、近隣に新たに整備された実験圃場もあり、植物原料へ直接アクセスが可能なことから、植物の可能性をより深く探求し、原料開発の革新を迅速に進めることが可能になります。また、今回の拡張により、30人以上の研究開発の専門家が一堂に会し、追跡可能かつ持続可能で高品質な天然素材に対する世界的な需要の高まりに応えるIFFの能力が強化されます。

「LMR NaturalsはIFFのポートフォリオにおける戦略的資産であり、今回の拡張は天然素材の未来を形作るという当社のコミットメントを明確に示すものです」とIFFの最高経営責任者（CEO）であるエリック・ファーワルドは述べています。「天然素材の世界的な中核拠点であるグラースにおいて当社の基盤をさらに強化することで、私たちはイノベーションを拡大し、これにより世界中の調香師やフレーバリストは、優れた性能を持ち、格別で持続可能な独自の香りを消費者に提供することができます。」

LMR NaturalsはIFF内の商標登録済みの事業で、1983年にモニーク・レミー氏によって設立されました。その後2000年にIFFが買収し、調香師に対して高品質で革新的、かつ持続可能な方法で調達・生産された天然素材を競争力のある価格で提供するための能力を強化しました。現在、世界中の調香師はLMRの科学者たちの深い専門知識を活用し、顧客向けに忘れられないフレグランスの象徴を生み出しており、その応用範囲はファインフレグランス、化粧品、ホームケア、ファブリックケア、ビューティーケアなど幅広く展開しています。LMR Naturalsはまた、味覚の用途向けの原料も提供しています。

「伝統と最先端のイノベーションを融合させるLMRの能力は比類のないものです」と、IFFのファインフレグランス部門プレジデントであるサブリヤ・メフラーは述べています。「今回の拡張は単なる建物の増設ではなく、ファインフレグランスの未来を形作る次世代の天然素材のための出発点であり、その応用はIFFのすべての事業に広がっていきます。グラースにおける当社の拠点により、種子からボトルまでのシームレスな移行が可能となりました。さらに、すぐそばには当社のアトリエ・デュ・パフューマー（Atelier du Parfumeur）が所在しています。」

「新たに拡張された拠点が本格稼働したことで、私たちは今後、持続可能性を中心に据えたアプローチのもと、毎年4～6種類の新製品を発売する予定です。そしてその姿勢は、For Life認証およびZero Waste to Landfill認証という二重の認証や、98%以上の廃棄物有効活用率によって反映されています」と、LMR Naturalsのゼネラル・マネジャーであるベルトラン・ドュ・プレヴィルは述べています。

LMR Naturalsは2020年以降に23種類の新原料を発表し、7つのアワードをCosmetiqueMagから受賞したほか、オーガニック・モニター・サステナブル・ビューティー・アワード（Organic Monitor Sustainable Beauty Awards）からも表彰を受けるなど、数々の顕著な評価を受けています。一方で、LMR Naturalsのチームは、環境と調達パートナーを尊重しつつ天然素材の純粋さを引き出すという創業時のビジョンに引き続き取り組んでいます。現在LMRは年間85,000トンのバイオマスを処理し、2,000トンの抽出物を生産し、130種類の植物科にわたる850以上の原料を提供しています。

今回の拡張により、IFFはグラース地域への戦略的投資を改めて示しました。同地域には現在230人以上の従業員が在籍しており、天然素材のイノベーションと卓越性における世界的なハブとしての地位を確立しています。

