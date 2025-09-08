Movado「Always in Motion. Since 1881」宣傳活動開跑

紐澤西，帕拉莫斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Movado（紐約證券交易所代號：MOV）宣傳活動「Always in Motion. Since 1881」展開第二波攻勢。這一次再度集結Movado的重磅形象大使——Ludacris、Jessica Alba、Christian McCaffrey、Julianne Moore與Tyrese Haliburton這幾位不斷以獨到遠見為文化與其專業開拓新局的名人。

「這場活動堂堂邁入第二年，計畫著眼Movado的傳承與瑞士工藝，繼續讓消費者看到更深刻的品牌故事。」Movado總裁Margot Grinberg表示，「我們從去年的宣傳活動出發，忠於Movado血脈中流動的印記，用『Movado』這個在世界語中表示『永動不息』(always in motion) 的概念為腳本。這場活動將展現Movado腕錶的設計與入微細節，用更貼近形象大使的鏡頭捕捉他們每個人的風采。每位形象大使將為最新系列中的一款專屬腕錶代言，用行動、創作、生活為Movado如何融入他們生命的時時刻刻寫下最佳註腳。」

這些影片與平面宣傳由Stuart Winecoff執導拍攝。Winecoff用鏡頭追隨Ludacris、Alba、McCaffrey和Moore在美國建築師John Lautner設計的洛杉磯哈維之家 (Harvey House) 的空間中移動。這座地標性建築滿溢著上世紀中期風格、沐浴在日光下的室內空間以及流動的動線，是光線、運動、這群形象大使——以及與他們如影隨形的Movado腕錶的最佳載體。

Haliburton不久前才帶領所屬球隊打進NBA總決賽，攝影師Jennifer Livingston在印第安那波利斯一座由知名建築師Evans Woollen III設計的上世紀中期現代住宅內拍攝他的宣傳照。Haliburton的宣傳照隔空輝映洛杉磯的宣傳內容，同樣強調光線、空間和造型在建築中的對話。

每一位形象大使都戴著一款象徵其個性成就的腕錶。Ludacris以節奏與動感完美呼應BOLD Quest，這款腕錶從20世紀70年代典藏作品擷取靈感，在幾何圖案與現代前衛感間取得平衡與和諧。Jessica Alba和Julianne Moore用活在當下的流暢動作，喚出所佩戴的Museum Bangle腕錶所秉承的Movado經典優雅。Christian McCaffrey全力投入的精準專業形象道盡了Museum Imperiale腕錶融優雅設計與運動性能於一體的真髓。Tyrese Haliburton為運動、傳承與當代觀點現身說法，他的活力與Heritage 1917系列完美同步；這個系列重新詮釋Movado在1917年推出的第一款方形腕錶的裝飾藝術線條、阿拉伯數字造型和獨特輪廓。這些全新系列體現了Movado永動不息的設計理念；每一件作品都訴說著Movado的恆久願景——現代、簡約、永動不息——頌揚今日偶像如何傳承創新傳統，塑造當下。

本次活動透過數位和社交平台、指定門店以及movado.com進行全球直播，邀請觀眾欣賞影片並全面探索其系列產品。

製作群

創意總監：Robert Lussier，巴黎The Style Council

製作公司：JN Productions

社交媒體總監／攝影師：Mac Shoop

洛杉磯平面及動態影像：Stephen Kidd

洛杉磯造型師：George Cortina

印第安那造型師：Olivier Rogers

洛杉磯場景設計師：Christine Irwin

關於Movado

自1881年創立以來，Movado不斷精進自我，腳步從未停歇。Movado累積了144年的瑞士精湛工藝與經典設計，積極投入現代設計和創新，與世界頂級製錶商齊名。Movado以鬼斧神工之技將藝術、創新和技術融為一體，並取得100多項專利。全球20家博物館都收藏其時計為展品。

關於Movado Group

Movado Group, Inc.設計、採購並在全球分銷和銷售MOVADO®、MVMT®、OLIVIA BURTON®、EBEL®、CONCORD®、CALVIN KLEIN®、COACH®、TOMMY HILFIGER®、HUGO BOSS®和LACOSTE®腕錶，兼營珠寶和其他配件，並在美國與加拿大經營Movado公司專賣店。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。