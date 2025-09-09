Promega 与 Watchmaker Genomics 宣布建立战略合作伙伴关系，推进新一代逆转录酶分子分析技术

MADISON, Wis. & BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Promega Corporation 已与 Watchmaker Genomics 建立战略合作伙伴关系，授权使用一种新型工程逆转录酶。该酶专为提升 RNA 分析的准确性和灵敏度而设计，将增强 Promega 在临床、应用和制药分子应用领域提供目录化与定制化解决方案的能力。

“Watchmaker 的酶兼具多项特性，树立了逆转录酶性能的新基准。” Promega 商业卓越副总裁 Sara Mann 表示，“通过将其纳入我们的产品组合，我们为客户提供了一款强大的工具，能够提升 RNA 检测的准确性和灵敏度。”

此次合作标志着 Watchmaker Genomics 与 Promega 扩大协作的开始，双方承诺共同开发下一代酶技术，以满足分子诊断和生命科学研究不断发展的需求。

专为临床和研究精度而设计

该逆转录酶基于 Watchmaker 专有的蛋白质工程平台开发，秉承与 Watchmaker 下一代测序（NGS）试剂产品组合的精密设计理念，并在分子分析应用方面展现出独特的性能优势。这款酶的特性包括：

行业领先的热稳定性，可在高温下高效合成 cDNA

出色的抑制剂耐受性，适用于复杂样本

增强的持续合成能力，提升低丰度靶标的检测灵敏度

“这款酶将显著改善诊断和研究实验室中 RNA 分析的准确性和可靠性。” Watchmaker Genomics 首席科学官 Brian Kudlow 表示，“此次合作展示了我们酶工程平台在提供专业基因组学解决方案方面的强大实力。"

该协议扩展了 Promega 的核酸分析产品组合，带来一款能够满足当今临床、应用及制药/生物技术领域最严苛要求的逆转录酶，提供所需的灵敏度、稳健性和可重复性。

了解更多关于 Promega 的信息，请访问 www.promega.com。

了解更多关于 Watchmaker Genomics 的信息，请访问 www.watchmakergenomics.com

关于Promega Corporation

Promega Corporation 是生命科学行业创新解决方案和技术支持的领导者。公司拥有超过 4000 种产品，支持细胞生物学、DNA、RNA 和蛋白质分析、药物开发、人类身份识别和分子诊断等多个生命科学研究领域。过去 45 年间，这些工具与技术的应用范围持续扩展，如今已被学术与政府研究、法医、制药、临床诊断以及兽医、农业和环境检测领域的科学家及技术人员广泛采用。Promega 总部位于美国威斯康星州 Madison，在 16 个国家设有分支机构，并拥有 50 多家全球经销商。了解更多信息，请访问 promega.com

关于 Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics 是一家生命科学公司，专注于高性能酶工程，以推动基因组学、分子诊断和合成生物学领域的突破。凭借先进的定向进化与精密蛋白质设计，Watchmaker 开发出行业领先的酶制剂，提升下一代测序（NGS）和分子检测流程的准确性、灵敏度和效率。公司总部位于美国科罗拉多州 Boulder，与领先的科研人员、诊断开发商和生物技术公司合作，推动分子生物学的边界拓展。

更多信息请访问 http://www.watchmakergenomics.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。