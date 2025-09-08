Movado dévoile sa campagne « Always in Motion. Since 1881. »

PARAMUS, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Movado (NYSE : MOV) lance le deuxième volet de sa campagne Always in Motion. Since 1881. Cette campagne réunit les icônes Movado : Ludacris, Jessica Alba, Christian McCaffrey, Julianne Moore et Tyrese Haliburton, des visionnaires qui continuent de donner le ton dans la culture et dans leur domaine.

« Pour notre deuxième année, nous continuons d’approfondir notre narration en célébrant l’héritage et le savoir-faire suisse de Movado », déclare Margot Grinberg, présidente de Movado. « Dans la continuité de la campagne de l’année dernière, nous restons fidèles à notre ADN avec un concept inspiré de la signification de Movado, « toujours en mouvement » en espéranto. Cette campagne met en valeur le design et les détails complexes de nos montres, capturant chaque icône à travers un objectif plus intime. Associées à une pièce de notre dernière collection, elles reflètent la façon dont nos icônes bougent, créent, vivent et comment Movado s’intègre dans ces moments. »

Réalisés et photographiés par Stuart Winecoff, les films cinématographiques et les portraits suivent Ludacris, Alba, McCaffrey et Moore à travers la Harvey House de John Lautner à Los Angeles. Les lignes du milieu du siècle, les intérieurs baignés de soleil et les perspectives changeantes de ce lieu emblématique capturent la lumière, le mouvement et les gestes des icônes à cet instant précis, ainsi que la façon dont les montres Movado les accompagnent.

Après avoir mené son équipe en finale de la NBA, Haliburton a été photographié à Indianapolis par Jennifer Livingston dans une résidence moderne du milieu du siècle conçue par le célèbre architecte Evans Woollen III. Les images de Haliburton reflètent le même dialogue architectural entre la lumière, l’espace et la forme que celui observé à Los Angeles.

Chaque icône porte une montre qui reflète sa personnalité et son talent. Ludacris incarne le rythme et l’élan dans la BOLD Quest, un modèle inspiré des archives des années 1970 qui allie une géométrie intemporelle à une touche moderne. Jessica Alba et Julianne Moore bougent avec intention, présentes dans l’instant, avec le Museum Bangle, qui évoque une élégance raffinée ancrée dans l’histoire de Movado. Christian McCaffrey canalise la concentration et la précision avec la Museum Imperiale, alliant un design élégant et des performances sportives. Tyrese Haliburton incarne le mouvement, l’héritage et la vision moderne, associant son énergie dynamique à la collection Heritage 1917, une réinterprétation de la première montre carrée de Movado, lancée en 1917 avec des lignes Art déco, des chiffres arabes stylisés et une silhouette distinctive. Ces nouvelles collections représentent la philosophie de Movado en matière de design en mouvement. Chaque pièce reflète la vision intemporelle de Movado, moderne, minimaliste et toujours en mouvement, et célèbre la manière dont les icônes d’aujourd’hui façonnent le présent tout en perpétuant un héritage d’innovation.

Cette campagne est diffusée à l’échelle mondiale sur les plateformes numériques et sociales, dans certains points de vente et sur movado.com, invitant le public à visionner les films et à découvrir l’intégralité des collections.

CRÉDITS

Directeur artistique : Robert Lussier, The Style Council, Paris

Société de production : JN Productions

Directeur des réseaux sociaux / Photographe : Mac Shoop

Los Angeles - photos et portraits animés : Stephen Kidd

Styliste Los Angeles : George Cortina

Styliste Indiana : Olivier Rogers

Décoratrice Los Angeles : Christine Irwin

À propos de Movado

Depuis 1881, Movado est en mouvement et va toujours de l’avant. Son engagement en faveur du design moderne et de l’innovation a fait de Movado l’un des premiers horlogers mondiaux, fort d’un héritage de 144 ans de savoir-faire, de design et d’excellence suisses. Alliant avec brio art, innovation et technologie, Movado a obtenu plus de 100 brevets et ses montres sont exposées dans 20 musées à travers le monde.

À propos de Movado Group

Movado Group, Inc. conçoit, achète, distribue et vend à l’échelle mondiale des montres MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® et LACOSTE® et, dans une moindre mesure, des bijoux et autres accessoires. La société exploite également des boutiques Movado aux États-Unis et au Canada.

