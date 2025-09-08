Movado presenta la campagna pubblicitaria “Always in Motion. Since 1881.”

PARAMUS, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Movado (NYSE: MOV) lancia il secondo capitolo della sua campagna pubblicitaria, Always in Motion. Since 1881. La campagna riunisce le icone Movado—Ludacris, Jessica Alba, Christian McCaffrey, Julianne Moore e Tyrese Haliburton—visionari che continuano a lasciare il segno nella cultura e nella loro arte.

“Nel nostro secondo anno, continuiamo ad approfondire il nostro storytelling, celebrando la tradizione e l'artigianato svizzero di Movado”, ha dichiarato Margot Grinberg, Presidente di Movado. “Partendo dalla campagna dell'anno scorso, restiamo fedeli al nostro DNA con un concetto ispirato al significato di Movado, che in esperanto significa "sempre in movimento".”

