Hopae en INCERT werken samen om Hopae Connect de eerste in de EU geregistreerde bemiddelaar te laten worden voor een ruime toepassing en gebruik van de EU Digital Identity Wallet

Hopae Inc., de schepper van het Hopae Connect – Global eID & Wallet orchestratieplatform, en INCERT GIE, Luxemburgs openbare trustinfrastructuuragentschap, maakten vandaag een strategisch partnerschap bekend om van Hopae Connect de eerste officieel geregistreerde bemiddelaarsservice in de EU onder de eIDAS 2.0-Verordening te maken.

eIDAS 2.0 is de EU-Verordening die beoogt om elke Europeaan tegen eind 2026 een door de overheid gesteunde Digital Identity Wallet te geven — en maakt het voor banken, luchtvaartmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven en vele anderen verplicht om dit nieuwe identificatiemiddel te accepteren. Voor de burgers betekent deze overgang een even grote verschuiving als het overstappen van contant geld naar contactloze betalingen: bewijzen wie je bent wordt ogenblikkelijk, veilig en grenzenloos. Voor de sector betekent dit een uitdaging, wegens de complexiteit om de 27 geplande wallets uitgegeven door de lidstaten te integreren. Door van Hopae Connect de eerste in de EU geregistreerde vertrouwde bemiddelaar te maken, zullen bedrijven onderworpen aan de verordening in staat zijn om vlot toegang tot deze eID- en Wallet-schema's te krijgen en kunnen zij die voorstellen aan burgers die de uiteindelijke gebruikers ervan zijn.

Met meer dan 450 miljoen Europeanen die van een EUDI Wallet moeten worden voorzien, kent deze verandering een nooit eerder geziene omvang — en de impact ervan zal in het dagelijkse leven voelbaar zijn:

Een bankrekening openen in het buitenland → Als ik een Franse burger ben die in Italië woon, kan ik in enkele minuten tijd online een bankrekening openen, zelfs 's morgensvroeg om 3 a.m., zonder dat ik foto's van mijn identiteitsbewijs moet nemen en zelfs als de bank een Duitse bank is.

→ Als ik een Franse burger ben die in Italië woon, kan ik in enkele minuten tijd online een bankrekening openen, zelfs 's morgensvroeg om 3 a.m., zonder dat ik foto's van mijn identiteitsbewijs moet nemen en zelfs als de bank een Duitse bank is. Op de luchthaven → Als ik in het buitenland op reis ben, kan ik door de veiligheidscontroles gaan en aan boord stappen met één enkele tik in plaats van allerlei pasjes en documenten te moeten bovenhalen.

De EUDI (European Digital Identity) Wallet, verplicht voor het aanmelden van burgers en voor identiteitscontroles, moet door gereglementeerde digitale platformen worden geaccepteerd, zoals de banksector, de telecommunicatiesector, de goksector of de gezondheidszorg, tegen 2027 actief in de EU. Non-conformiteit kan leiden tot boetes die tot 1% van de globale jaarlijkse omzet kunnen oplopen.

Om aan deze uitdaging tegemoet te komen, werken Hopae en INCERT samen om Hopae Connect formeel te registreren als het eerste conforme bemiddelaarsplatform in Europa. Dit zal ondernemingen een gebruiksklare service van overheidsniveau verschaffen om EUDI-credentials te accepteren en Digital Identity Wallets van alle EU-lidstaten samen te voegen. De bemiddelaarsrol werd gedefinieerd in het eIDAS Architecture Reference Framework als een geregistreerde Relying Party die services aan Relying Parties verstrekt.

In tegenstelling tot traditionele integraties gebouwd op algemene cloudservices, zal Hopae Connect worden aangestuurd door de sovereign, eIDAS-conforme infrastructuur van INCERT — een vertrouwde backend die reeds door een aantal Europese overheden wordt gebruikt en die Hopae een rol als 'Qualified Trusted Service Provider' verleent om de evolutie van de service mogelijk te maken om elektronische attesten te ondersteunen. Dit unieke ontwerp maakt van Hopae Connect een van de enige platformen die van nul af aan is opgebouwd ten behoeve van identiteitsorchestratie van regelgevend niveau.

“Naleving van dit niveau is meer dan enkel een kenmerk — het is een grondslag,” verklaart Jaehoon Shim, CEO van Hopae. “Door Hopae Connect op de trust-infrastructuur van INCERT te laten werken, helpen we onze klanten om reglementaire rompslomp in een competitief voordeel om te vormen.”

“Een volledig geïntegreerd ecosysteem is de sleutel om een probleemloze werking en breedschalig gebruik van de EUDI Wallet te bewerkstelligen,” voegt Benoit Poletti, CEO van INCERT, hieraan toe. “Samen met Hopae bereiden we dit ecosysteem voor op betrouwbare identiteit binnen Europa’s digitale economie.”

De partners beogen om conformiteitsbeoordeling en registratie tegen eind september 2025 te voltooien, ruim voorop de deadline van 2027 als uitvoeringstermijn.

Over Hopae:

Hopae is een digitaal identiteitsinfrastructuurplatform dat organisaties helpt om nieuwe regelgevingen zoals eIDAS 2.0 te anticiperen en eraan te voldoen, terwijl ze toch concurrentieel blijven. Het aanbod oplossingen biedt een betrouwbare, sovereign en schaalbare grondslag voor digitale identiteit. Dit maakt hogere conversiepercentages mogelijk voor bedrijven, het vermindert fraude en verzekert een veiligere en 'self-sovereign' identiteit voor burgers.

Over INCERT:

INCERT werd in 2012 door het Groothertogdom Luxemburg opgericht. Het bedrijf is specialist in identiteitsbeheer en cryptografische oplossingen. Oorspronkelijk had het bedrijf als missie om de overheidsdiensten van Luxemburg te ondersteunen, in het bijzonder bij de uitgifte van elektronische paspoorten en identiteitskaarten, e-wallets, de digitalisering van gezondheidsprocessen en de traceerbaarheid van tabakproducten. Tegenwoordig biedt INCERT wereldwijd een uitgebreid ecosysteem van oplossingen en services voor overheden en privéklanten. De belangrijkste missies bestaan erin digitale betrouwbaarheid en innovatie te promoten, op te treden als een belangrijke speler in het Luxemburgse digitale ecosysteem, en overheden en bedrijven te helpen om hun digitale soevereiniteit te behouden.

