Corpay Cross-Border se convierte en el socio de cambio de divisas oficial de la Federación Internacional de Tenis

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), líder global en pagos corporativos, anunció hoy que su división Cross-Border ha firmado un acuerdo plurianual con la Federación Internacional de Tenis (ITF), el organismo rector del tenis a nivel mundial. En virtud del acuerdo, Corpay será el socio de cambio de divisas oficial, tanto de la ITF como de la Copa Davis.

Gracias a esta asociación, la ITF podrá utilizar las innovadoras soluciones de Corpay Cross-Border para ayudar a mitigar la exposición al riesgo cambiario en sus operaciones diarias. También se beneficiará de la galardonada plataforma de Corpay, que permite una gestión fluida de los pagos globales desde un único punto de acceso.

