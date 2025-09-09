OKQ8 wählt LTIMindtree zur Beschleunigung seiner Next-Gen Digital Transformation Journey

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat die Verlängerung seiner strategischen Partnerschaft mit OKQ8 bekannt gegeben. dies ist eines der größten Unternehmen für Brennstoff in der nordischen Region. dies unterstreicht die Bedeutung von LTIMindtree als vertrauenswürdiger Technologiepartner und stärkt ihre Beziehung zu OKQ8 bei der Umsetzung von deren digitalen Zielvorhaben.

Die erweiterte Partnerschaft konzentriert sich auf die Optimierung von OKQ8's Technologieumgebung: Cloud- und Infrastrukturverwaltung, Anwendungsentwicklung und Wartung von modernen und alten Systemen, moderne Datenanalyse, CRM sowie ERP-Dienste von Microsoft Dynamics. LTIMindtree wird auch KI-basierte Prozesse zwecks Optimierung von Prozessen integrieren, die Nutzerfreundlichkeit und die Nachhaltigkeit verbessern, wodurch OKQ8 dank Innovationen die Kosteneffizienz und Skalierbarkeit erhöhen kann.

„Die Erneuerung unserer Partnerschaft mit LTIMindtree ist ein Beweis für unsere Zusammenarbeit und das Vertrauen, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat,” sagte Clas Artvin, Chief Information Officer, OKQ8 . „Ihr gründliches Fachwissen, die innovativen Lösungen und ihr Verständnis für unsere strategischen Ziele werden uns dabei helfen, unsere operative Exzellenz zu verbessern. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer gemeinsamen Reise,” fügte er hinzu.

„Wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit mit OKQ8, einem langjährigen Partner, dessen Vision im Hinblick auf Innovation mit unseren Werten übereinstimmt,” sagte Srinivas Rao, Executive Vice President and Chief Business Officer, LTIMindtree . „Diese Partnerschaft ist ein gutes Beispiel für unser Bemühen, maßgeschneiderte Lösungen für die digitale Transformation zu entwickeln, die den Anforderungen der Industrie gerecht werden,” fügte er hinzu.

Im Rahmen der Partnerschaft wird LTIMindtree seine hochmodernen Lösungen und sein technisches Fachwissen einsetzen, um die Plattformen von OKQ8 zu optimieren. dies garantiert eine bessere Leistung, operative Effizienz und Fortschritte bei der Nachhaltigkeit. Die Erneuerung der Partnerschaft ist ein Beweis, dass LTIMindtree und OKQ8 beide die Vision haben, Wachstum durch innovative Lösungen und technologische Exzellenz zu erzielen. Sie stellen sich gemeinsam Herausforderungen und fördern dadurch auch den Fortschritt in der Region.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen. Es versetzt Unternehmen aller Branchen in die Lage, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Innovationen voranzutreiben und das Wachstum zu optimieren - dank digitaler Technologien. LTIMindtree vertrauen mehr als 700 Kunden. Dank gründlicher Kenntnisse über Domains und Technologie werden eine deutliche Differenzierung vom Wettbewerb, ein überragendes Erlebnis für Endkunden und infolgedessen gute Ergebnisse in einer konvergierenden Welt möglich. LTIMindtree gehört zur Larsen & Toubro Group und beschäftigt mehr als 83.000 talentierte und unternehmerisch denkende Mitarbeiter. Das Unternehmen löst auch schwierigste Herausforderungen und liefert Transformation in großem Stil. Mehr Informationen finden Sie unter: www.ltimindtree.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.