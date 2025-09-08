Movado发布“Always in Motion. Since 1881.”企划

新泽西州彭拉默斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Movado (NYSE: MOV) 推出“Always in Motion. Since 1881.“（永动不息，始于1881年）企划的第二篇章。Movado形象大使——Ludacris、Jessica Alba、Christian McCaffrey、Julianne Moore和Tyrese Haliburton在此次企划中重聚，继续引领文化和工艺潮流。

Movado总裁Margot Grinberg表示：“进入第二年，我们将继续通过推广Movado的传承与瑞士工艺，来深化品牌叙事。在去年企划的基础之上，我们仍将秉承品牌基因，以世界语Movado一词‘永动不息’的寓意为灵感核心。本次企划展示了我们腕表的设计和精妙细节，以更私密的视角记录下每一位形象大使。他们将分别佩戴着一款最新系列中的单品，进行律动、创造、生活，从而展示了Movado如何融入这些珍贵时刻。”

这部电影级影像作品由Stuart Winecoff执导并掌镜，跟随Ludacris、Alba、McCaffrey和Moore穿梭于由John Lautner设计的洛杉矶Harvey House中。这座地标建筑通过中世纪风格的线条、阳光浸染的室内空间与不断变幻的视角，捕捉光影、动感以及形象大使们的瞬间姿态，更展现了Movado腕表如何与之共舞。

近日，Jennifer Livingston为刚带领球队打入NBA总决赛的Haliburton在印第安纳波利斯拍摄了一组照片，拍摄地点位于一栋由著名建筑师Evans Woollen III设计的现代风格住宅中。Haliburton的影像呈现与洛杉矶的建筑风格如出一辙，体现了光线、空间和形态的和谐统一。

每一位大使都佩戴了一款与其个性相称的精致腕表。Ludacris的BOLD Quest体现了节奏与动感，其设计灵感源自1970年代的经典款，将隽永的几何形状与现代元素完美融合。Jessica Alba和Julianne Moore佩戴Museum Bangle，步履从容而专注，沉浸于当下，演绎出Movado一如既往的精致优雅。Christian McCaffrey的Museum Imperiale则尽显专注与精准，将优雅设计与运动性能完美融合。Tyrese Haliburton是运动、传承与现代视野的化身，他的活力与Heritage 1917系列相得益彰。该系列重新演绎了Movado于1917年推出的首款方形腕表，以装饰艺术风格（Art Deco）线条、风格化的阿拉伯数字时标及独特轮廓重现经典。全新系列展示了Movado永动不息的设计理念，每件作品都体现了Movado长久以来的愿景——现代、简约、永动，透过形象大使歌颂当下，同时传承创新精神。

此次企划已在全球数字和社交平台、指定零售店以及movado.com上线，诚邀观众观看影片并全面探索各系列。

鸣谢

创意总监：Robert Lussier，The Style Council，巴黎

制作公司：JN Productions

社交媒体总监/摄影师：Mac Shoop

洛杉矶 - 静态和动态肖像：Stephen Kidd

洛杉矶造型师：George Cortina

印第安纳造型师：Olivier Rogers

洛杉矶布景设计师：Christine Irwin

关于Movado

自1881年创立以来，Movado不断精进自我，脚步从未停歇。Movado积极投入现代设计和创新，凭借144年来的瑞士精湛工艺与卓越设计传统，现已跻身世界顶级制表商之列。Movado巧妙地将艺术、创新和技术融为一体，并取得了100多项专利，全球20家博物馆都将其钟表作品列为展品。

关于Movado Group

Movado Group, Inc.设计、采购并在全球分销及直销MOVADO®、MVMT®、OLIVIA BURTON®、EBEL®、CONCORD®、CALVIN KLEIN®、COACH®、TOMMY HILFIGER®、HUGO BOSS®和LACOSTE®手表产品，同时兼营珠宝和其他配件，并在美国和加拿大经营Movado公司专卖店。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。