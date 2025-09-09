OKQ8 selecteert LTIMindtree om haar digitale transformatietraject van de nieuwe generatie te versnellen

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een internationaal bedrijf gespecialiseerd in technologieconsulting en digitale oplossingen, kondigt de hernieuwing aan van haar strategische partnerschap met OKQ8, een van de grootste brandstofmaatschappijen in de Scandinavische regio. Deze hernieuwing benadrukt de rol van LTIMindtree als vertrouwde technologiepartner en versterkt haar samenwerking met OKQ8 om hun doelstellingen voor digitale transformatie te ondersteunen.

Het verlengde partnerschap zal de aandacht richten op het optimaliseren van OKQ8’s technologielandschap, gaande van Cloud & Infrastructure Management, Application Development & Maintenance voor moderne en verouderde systemen, geavanceerde Data Analytics, CRM- en ERP-services aangestuurd door Microsoft Dynamics.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.