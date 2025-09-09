-

OKQ8 selecteert LTIMindtree om haar digitale transformatietraject van de nieuwe generatie te versnellen

Verlenging van het strategische partnerschap van meerdere miljoenen dollars via een hernieuwd contract

original Clas Artvin, Chief Information Officer, OKQ8 & Srinivas Rao, Executive Vice President and Chief Business Officer, LTIMindtree.

Clas Artvin, Chief Information Officer, OKQ8 & Srinivas Rao, Executive Vice President and Chief Business Officer, LTIMindtree.

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een internationaal bedrijf gespecialiseerd in technologieconsulting en digitale oplossingen, kondigt de hernieuwing aan van haar strategische partnerschap met OKQ8, een van de grootste brandstofmaatschappijen in de Scandinavische regio. Deze hernieuwing benadrukt de rol van LTIMindtree als vertrouwde technologiepartner en versterkt haar samenwerking met OKQ8 om hun doelstellingen voor digitale transformatie te ondersteunen.

Het verlengde partnerschap zal de aandacht richten op het optimaliseren van OKQ8’s technologielandschap, gaande van Cloud & Infrastructure Management, Application Development & Maintenance voor moderne en verouderde systemen, geavanceerde Data Analytics, CRM- en ERP-services aangestuurd door Microsoft Dynamics.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact: Shambhavi Revandkar | Onternationale mediarelaties | Shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

Industry:

LTIMindtree

NSI:LTIM
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact: Shambhavi Revandkar | Onternationale mediarelaties | Shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

More News From LTIMindtree

Samenvatting: LTIMindtree lanceert samen met Adobe BlueVerse CraftStudio. Dit marketingbureau uit de nieuwe tijd is opgericht om klanten te helpen de AI-gedreven marketing-ROI te maximaliseren en te versnellen

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologisch advies en digitale oplossingen, maakt bekend dat het BlueVerse CraftStudio lanceert. Dit nieuwe bureau van de volgende generatie zet de nieuwste AI-innovaties van Adobe in om organisaties te helpen hun marketingactiviteiten te stroomlijnen en aanzienlijke zakelijke voordelen te behalen. CraftStudio bouwt voort op de bestaande CMO-diensten van LTIMindtree en is ontworpen o...

Samenvatting: LTIMindtree realiseert een totale omzetgroei van 2% op kwartaalbasis

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een internationaal bedrijf gespecialiseerd in technologieconsulting en digitale oplossingen, maakte vandaag haar geconsolideerde resultaten bekend voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2025, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur. “We hadden een veelbelovende start van het jaar met groei over een brede linie, stijgende marges en significante vooruitgang op het gebied van onze strategische prioriteiten. Ons Fit4Fut...

Samenvatting: LTIMindtree lanceert GCC-as-a-Service

WARREN, N.J. & MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een wereldwijd bedrijf in technologieconsultancy en digitale oplossingen, introduceerde vandaag zijn GCC-as-a-Service. De diensten zijn gericht op organisaties die GCC's willen opzetten en hun bestaande GCC's willen opschalen om kosten te optimaliseren en toegevoegde waarde te creëren. De catalogus omvat een scala aan bouw-, bedienings-, transformatie- en overdrachtsdiensten, waardoor klanten kunnen kiezen wat...
Back to Newsroom