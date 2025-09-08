KBI Biopharma, Inc. annuncia una collaborazione con Infinimmune Inc. per supportare la produzione di anticorpi

DURHAM, N.C. e ALAMEDA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma, Inc. (KBI), una società del gruppo JSR Life Sciences e organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) cGMP, e Infinimmune, Inc., la prima azienda biotecnologica a scoprire e progettare anticorpi umani, hanno annunciato una collaborazione per portare avanti la produzione del programma principale di anticorpi monoclonali umani (“IFX-101”) di Infinimmune.

Il primo anticorpo nella pipeline di sviluppo di prodotti terapeutici di Infinimmune, IFX-101, è mirato alla dermatite atopica ed è progettato per offrire efficacia superiore con intervalli di dosaggio più ampi per una migliore qualità della vita del paziente. Estraendo gli anticorpi direttamente dal sistema immunitario umano, Infinimmune attinge a una riserva terapeutica naturalmente ottimizzata, sicura ed efficace, piuttosto che sviluppare gli anticorpi da zero. La piattaforma GLIMPSE™ di Infinimmune, un modello di linguaggio proteico addestrato unicamente su sequenze di anticorpi umani nativi, apprende da milioni di risposte immunitarie riuscite per progettare anticorpi superiori che utilizzano strategie evolutive comprovate con proprietà biologiche migliorate. Questa combinazione crea una potente piattaforma che si distingue per la sua unicità nel settore dei farmaci biologici.

“Siamo lieti di collaborare con KBI Biopharma per portare avanti il nostro programma principale degli anticorpi”, ha dichiarato Wyatt McDonnell, Ph.D., CEO e Cofondatore di Infinimmune. “Abbinando le nostre piattaforme Anthrobody® e GLIMPSE™ con le competenze in ambito di sviluppo e produzione di KBI, siamo posizionati per avanzare rapidamente verso i trial clinici. Il nostro approccio incentrato sull'uomo ci permette di dare ai pazienti ciò di cui hanno davvero bisogno: terapie più efficaci con maggiore comodità. Questa collaborazione è un passo importante nella nostra missione di fornire anticorpi innovativi, derivati dalll'uomo ai pazienti che ne hanno bisogno".

“KBI è lieta di supportare Infinimmune nel suo impegno per trasformare i farmaci biologici e offrire terapie a base di anticorpi più efficaci”, ha dichiarato Katie Edgar, Chief Business Officer di KBI Biopharma. “La nostra partnership strategica sarà caratterizzata da una forte sinergia nello sviluppo di farmaci biologici, combinando la scoperta di anticorpi all'avanguardia di Infinimmune e le vaste competenze di KBI nelle capacità di sviluppo e produzione”.

Il programma IFX-101 sta facendo progressi presso il Cell Line Development Center of Excellence di KBI a Ginevra, Svizzera, utilizzando la piattaforma all'avanguardia di KBI per lo sviluppo e la produzione di anticorpi monoclonali di KBI, SUREmAb™, alimentata da Selexis.

Informazioni su Infinimmune

Infinimmune è una società biotecnologica pioniera nell'approccio alla scoperta e allo sviluppo di farmaci a base di anticorpi. Creata da un team multidisciplinare di scienziati ed esperti in tecnologia, Infinimmune sta reinventando la scoperta degli anticorpi con una piattaforma completa per produrre farmaci a base di anticorpi derivati direttamente dal sistema immunitario umano. Questi anticorpi davvero umani sono progettati per trattare target nuovi ed esistenti con maggiore sicurezza ed efficacia. Infinimmune sta sviluppando la propria pipeline di candidati farmaci e collabora con aziende farmaceutiche per promuovere i loro programmi di anticorpi, arricchire le loro linee di sviluppo e raggiungere nuovi pazienti e nuove indicazioni. Per saperne di più, visitare infinimmune.com e seguire l'azienda su LinkedIn e @infinimmune.

Informazioni su KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., azienda del gruppo JSR Life Sciences, assieme alle sue affiliate, è un’organizzazione globale di sviluppo e produzione a contratto (contract development and manufacturing organization, CDMO) impegnata nella fornitura servizi competenze pienamente integrati per lo sviluppo accelerato di farmaci e la manifattura di prodotti biologici per aziende operanti nel settore delle scienze della vita. Come leader mondiale nello sviluppo di linee cellulari mammifere, con tecnologia modulare migliore della categoria e soluzioni altamente specializzate, KBI consente all'industria delle scienze della vita di scoprire, sviluppare e commercializzare farmaci e vaccini innovativi. KBI lavora in stretta collaborazione con oltre 500 partner suoi clienti per personalizzare e accelerare considerevolmente i programmi per lo sviluppo di farmaci.

I partner globali stanno impiegando le tecnologie di KBI per portare avanti lo sviluppo preclinico e clinico di oltre 170 farmaci candidati e la produzione di dieci prodotti commerciali. Forte di capacità di analisi di prim’ordine e competenze vaste e profonde in ambito scientifico e tecnico, KBI fornisce servizi solidi per lo sviluppo di processi, nonché servizi clinici e commerciali per la manifattura in conformità alle norme correnti di buona fabbricazione (current Good Manufacturing Practice, cGMP) per programmi incentrati su cellule derivate da mammiferi, cellule microbiche e terapie cellulari. Rinomata per le sue prassi di manifattura d’alta qualità, KBI aiuta i partner a far avanzare lo sviluppo dei loro farmaci candidati sul mercato. KBI fornisce servizi a partner in tutto il mondo da molteplici sedi in Europa e negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni, visitare www.kbibiopharma.com.

