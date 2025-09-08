IFF espande il sito di LMR Naturals a Grasse e consolida la propria posizione di leader nell'innovazione dei prodotti naturali

GRASSE, Francia--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore dei profumi, delle fragranze, degli ingedienti alimentari e nelle bioscienze, oggi ha inaugurato il sito ampliato di LMR Naturals a Grasse, frutto di un investimento da 10 milioni di euro. Questa espansione porta a 4.687 metri quadri la superficie dello stabilimento, un aumento pari al 75%, e comprende un'avanzata struttura pilota studiata per accelerare lo sviluppo di nuovi ingredienti naturali. Il sito ristrutturato usufruisce inoltre di un campo sperimentale nelle vicinanze, approntato di recente, che permette l'accesso diretto ai materiali vegetali e uno studio più approfondito sul potenziale botanico, per accelerare l'innovazione degli ingredienti.

