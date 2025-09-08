-

IFF espande il sito di LMR Naturals a Grasse e consolida la propria posizione di leader nell'innovazione dei prodotti naturali

Miglior capacità, sostenibilità e innovazione nel cuore della capitale mondiale dei profumi grazie a un investimento da 10 milioni di euro.

original Credit: IFF

Credit: IFF

GRASSE, Francia--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore dei profumi, delle fragranze, degli ingedienti alimentari e nelle bioscienze, oggi ha inaugurato il sito ampliato di LMR Naturals a Grasse, frutto di un investimento da 10 milioni di euro. Questa espansione porta a 4.687 metri quadri la superficie dello stabilimento, un aumento pari al 75%, e comprende un'avanzata struttura pilota studiata per accelerare lo sviluppo di nuovi ingredienti naturali. Il sito ristrutturato usufruisce inoltre di un campo sperimentale nelle vicinanze, approntato di recente, che permette l'accesso diretto ai materiali vegetali e uno studio più approfondito sul potenziale botanico, per accelerare l'innovazione degli ingredienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con i media:
Paulina Heinkel
332.877.5339
Media.request@iff.com

Rapporti con gli investitori:
Michael Bender
212.708.7263
Investor.Relations@iff.com

Industry:

IFF

NYSE:IFF
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Rapporti con i media:
Paulina Heinkel
332.877.5339
Media.request@iff.com

Rapporti con gli investitori:
Michael Bender
212.708.7263
Investor.Relations@iff.com

More News From IFF

Riassunto: La piattaforma Designed Enzymatic Biomaterials™ di IFF vede il primo utilizzo su ampia scala nelle applicazioni per la cura della casa

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, degli ingredienti alimentari, della salute e delle bioscienze — ha annunciato il primo utilizzo commerciale su grande scala della sua piattaforma Designed Enzymatic Biomaterials™ (DEB), mentre una grande azienda di prodotti di consumo confezionati (CPG) ha lanciato una nuova formulazione di detersivo per il bucato potenziata dalla tecnologia DEB. La formulazione offre caratteristiche migliori d...

Riassunto: IFF e Reservas Votorantim firmano una collaborazione di bioprospettiva in Brasile

SAN PAOLO--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — un leader globale nel settore degli aromi, dei profumi, degli ingredienti alimentari, della salute e delle scienze biologiche — e Reservas Votorantim (rV), la divisione green economy della società brasiliana di investimenti Votorantim SA, hanno firmato un sodalizio storico per la ricerca e la bioprospettiva a Legado das Águas, la riserva privata di foresta atlantica più grande del Brasile, di proprietà di Reservas Votorantim. L'accordo prevede per I...

Riassunto: IFF presenta ENVIROCAP™, una tecnologia di diffusione del profumo per la cura dei tessuti

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), un leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze e delle bioscienze, ha lanciato ENVIROCAP™ — la sua ultima novità sostenibile: un sistema di diffusione di fragranza progettato per il futuro della cura dei tessuti. Sviluppato dagli scienziati ed esperti di diffusione di fragranza di livello mondiale di IFF, ENVIROCAP™ segna un nuovo standard nell'innovazione: è totalmente conforme alle normative ECHA¹, è biodegradabile² ed è adatto ai vegani...
Back to Newsroom