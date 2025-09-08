GekkoVet et Royal Canin lancent un système d'aide à la décision vétérinaire à l'échelle mondiale après un succès de projet pilote à 92 %

HELSINKI et AIMARGUES, France--(BUSINESS WIRE)--GekkoVet, leader de l'aide à la décision clinique vétérinaire alimentée par l'IA, et Royal Canin, leader mondial de la santé nutritionnelle pour chiens et chats, élargissent leur collaboration stratégique à l'échelle mondiale après un programme pilote dans lequel 92 % des vétérinaires qui ont utilisé GekkoVet ont convenu qu'il augmentait leur efficacité et avait un impact positif sur les revenus de la clinique.

Les quatre fonctionnalités intégrées de la plateforme : l'assistance au diagnostic, la bibliothèque des maladies et des traitements, la bibliothèque des médicaments et le calculateur de médicaments sont désormais prêts à toucher les vétérinaires du monde entier, en les aidant à prendre des décisions plus rapides, fondées sur des faits, qui améliorent la qualité des soins pour les patients et le rendement des cliniques.

La décision de Royal Canin d'élargir son offre fait suite aux retours extrêmement positifs des participants au projet pilote. « GekkoVet a amélioré l'efficacité et eu un impact positif sur les revenus de ma clinique, tout en m'aidant à améliorer les résultats pour mes patients », a déclaré un vétérinaire.

Principaux faits

Taux de réussite de 92 % parmi les participants au projet pilote

parmi les participants au projet pilote Quatre outils en un : vérificateur de symptômes, bibliothèque de maladies et de traitements, bibliothèque de médicaments et calculateur de médicaments

: vérificateur de symptômes, bibliothèque de maladies et de traitements, bibliothèque de médicaments et calculateur de médicaments Lancement mondial dès le quatrième trimestre 2025, expansion sur tous les marchés en 2026

dès le quatrième trimestre 2025, expansion sur tous les marchés en 2026 Impact évident : augmentation de la fiabilité du diagnostic, de l'efficacité et des revenus cliniques

Citations

« Cette collaboration témoigne de notre vision commune : soutenir les vétérinaires avec des outils intelligents qui améliorent la prise de décision clinique et la qualité des soins » , affirme la Dre Johanna Majamaa, CEO de GekkoVet

, affirme la Dre Johanna Majamaa, CEO de GekkoVet « Chez Royal Canin, nous sommes convaincus qu'il est important de fournir aux équipes vétérinaires les meilleurs outils disponibles. La plateforme GekkoVet s'inscrit parfaitement dans notre mission, à savoir améliorer la santé des animaux de compagnie grâce à la science et au partenariat. Nous sommes très heureux de proposer cette solution à davantage de cliniques et atteindre ainsi notre objectif : un monde meilleur pour les animaux de compagnie », déclare le Dr Brent Mayabb, médecin chef mondial chez Royal Canin

À propos de GekkoVet

GekkoVet est une entreprise finlandaise de technologie médicale qui fournit aux vétérinaires des outils d'aide à la décision clinique, alimentés par l'IA. Approuvée par des milliers de cliniques à travers le monde, GekkoVet aide les vétérinaires à poser des diagnostics plus rapidement et plus précisément afin d'améliorer les soins aux patients.

À propos de ROYAL CANIN® :

ROYAL CANIN® fait partie de la division Royal Canin du groupe Mars Incorporated et occupe la place de leader mondial de la nutrition santé pour chiens et chats. Sa mission est de créer UN MONDE MEILLEUR POUR LE ANIMAUX DE COMPAGNIE. Fondée en 1968 par le Dr Jean Cathary, vétérinaire français, ROYAL CANIN® élabore une nutrition précise et scientifique pour chiens et chats, disponible dans les animaleries et dans les cabinets vétérinaires du monde entier.

Au fil des ans, ROYAL CANIN® a repoussé les limites de la nutrition et des connaissances en partenariat avec des professionnels des animaux de compagnie, notamment des éleveurs et des vétérinaires.

