IFF expande a unidade da LMR Naturals em Grasse, avançando a liderança em inovação em produtos naturais

GRASSE, França--(BUSINESS WIRE)--A IFF (NYSE: IFF), líder global em sabores, fragrâncias, ingredientes alimentares e biociência, inaugurou hoje a unidade expandida da LMR Naturals em Grasse, após um investimento de €10 milhões. A expansão aumenta a área da instalação em 75%, para 4.687 metros quadrados, e inclui um salão piloto de última geração criado para acelerar o desenvolvimento de novos ingredientes naturais. A unidade aprimorada também conta com um campo experimental recém-concluído nas proximidades, que dará acesso direto a materiais vegetais, possibilitando a exploração mais profunda do potencial botânico e inovação acelerada de ingredientes. A expansão reúne mais de 30 especialistas em pesquisa e desenvolvimento em um só lugar, aprimorando a capacidade da IFF de atender à crescente demanda global por produtos naturais rastreáveis, sustentáveis e de alta qualidade.

"A LMR Naturals é um ativo estratégico do portfólio da IFF, e esta expansão destaca nosso compromisso com moldar o futuro dos ingredientes naturais", afirmou Erik Fyrwald, CEO da IFF. "Ao aprofundar nossas raízes em Grasse, o centro global de excelência por ingredientes naturais, estamos ampliando a inovação que capacita os perfumistas e aromatizadores do mundo todo a fornecer produtos exclusivos excepcionais, de alto desempenho e sustentáveis que os clientes adoram".

A LMR Naturals é um recurso com marca registrada dentro da IFF, originalmente fundada em 1983 por Monique Remy e adquirida pela IFF em 2000 para aprimorar a capacidade da IFF de fornecer aos perfumistas ingredientes naturais de alta qualidade, inovadores e adquiridos e produzidos de forma sustentável a um custo competitivo. Hoje, os perfumistas em todo o mundo aproveitam a profunda expertise dos cientistas da LMR para criar exclusivas fragrâncias inesquecíveis para clientes e aplicações como perfumaria fina, cosméticos, cuidados com a casa, cuidados com tecidos e cuidados de beleza. A LMR Naturals também fornece ingredientes para aplicações de paladar.

"A habilidade da LMR de combinar tradição com inovação moderna é incomparável", afirmou Sabrya Meflah, presidente do segmento de fragrâncias finas da IFF. "Esta expansão é mais do que física; é a plataforma de lançamento para a próxima geração de produtos naturais que moldarão o futuro da perfumaria fina, com aplicações em todos os negócios da IFF. Nossa presença em Grasse agora permite uma transição perfeita, da semente ao frasco, com nosso Atelier du Parfumeur a uma curta distância".

"Com a unidade recém-expandida agora em total operação, pretendemos lançar de quatro a seis novos produtos todos os anos, tendo a sustentabilidade no cerne da nossa abordagem, refletida na nossa dupla certificação, For Life (Para a vida toda) e Zero Waste to Landfill (Lixo zero ao aterro), e uma taxa de valorização de desperdício de pelo menos 98%", afirmou Bertrand de Preville, gerente geral da LMR Naturals.

A LMR Naturals apresentou 23 novos ingredientes desde 2020 e recebeu prêmios significativos, incluindo sete prêmios da CosmetiqueMag e o reconhecimento da Organic Monitor Sustainable Beauty Awards. Enquanto isso, a equipe da LMR Naturals segue comprometida com a sua visão inicial: revelar a pureza dos ingredientes naturais ao passo em que respeita o ambiente e os parceiros de fornecimento. A LMR atualmente processa 85.000 toneladas de biomassa anualmente, produz 2.000 toneladas de extratos e oferece mais de 850 ingredientes de 130 famílias botânicas.

Com essa expansão, a IFF reafirma seu investimento estratégico na região de Grasse, que agora inclui mais de 230 funcionários, e a posiciona como um centro global de inovação e excelência em ingredientes naturais.

