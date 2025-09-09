-

Corpay Cross-Border nominata partner ufficiale per il cambio valuta della Federazione Internazionale Tennis (ITF)

Offre accesso alla gestione del rischio valutario e a soluzioni di pagamento transfrontaliero

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), leader mondiale nei pagamenti aziendali, ha annunciato oggi che la sua divisione Cross-Border ha stipulato un accordo pluriennale con la Federazione Internazionale Tennis (ITF), l'organismo mondiale che governa il tennis. In base all'accordo, Corpay sarà il partner ufficiale per il cambio valuta sia dell'ITF che della Coppa Davis.

La partnership consentirà all'ITF di utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross-Border per aiutare a mitigare l'esposizione al rischio di cambio nelle proprie operazioni giornaliere. L'ITF potrà inoltre trarre vantaggio dalla pluripremiata piattaforma di Corpay, che consente una gestione globale e ininterrotta dei pagamenti da un unico punto di accesso.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Corpay - Contatto:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

ITF - Contatto:
Per maggiori informazioni, contattare: communications@itftennis.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Corpay - Contatto:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

ITF - Contatto:
Per maggiori informazioni, contattare: communications@itftennis.com

More News From Corpay, Inc.

Riassunto: Corpay Cross-Border è il nuovo partner ufficiale FX del Sunderland AFC

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), leader mondiale nei pagamenti aziendali, è lieto di annunciare che la sua attività Corpay Cross-Border ha sottoscritto un accordo che la nomina partner ufficiale per i cambi valutari (FX) del Sunderland AFC. Grazie a questa partnership, Sunderland potrà utilizzare le innovative soluzioni Corpay Cross Border per contribuire a mitigare la propria esposizione in valuta estera dettata dalle quotidiane esigenze commerciali dell'azienda. La plurip...

Riassunto: Corpay Cross-Border nominata Partner ufficiale FX del FIM World Supercross Championship

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), un leader globale nel settore dei pagamenti aziendali, annuncia che il suo business Cross-Border ha concluso un accordo con il FIM World Supercross Championship, il più importante campionato di supercross in stadi internazionali, che ne fa il Partner ufficiale per i cambi valutari (FX). Ai sensi di questa partnership, World Supercross potrà utilizzare le innovative soluzioni per pagamenti transfrontalieri sviluppate da Corpay per mitigare l...

Riassunto: Corpay Cross-Border estende una collaborazione esclusiva con West Ham United

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività di Cross-Border di Corpay ha firmato un accordo pluriennale per estendere la sua esclusiva collaborazione di successo con West Ham United come Official Foreign Exchange (FX, Cambio valuta ufficiale) e International Payments Partner (Partner dei pagamenti internazionali). Dal 2018, Corpay Cross-Border fornisce una gamma di soluzioni aziendali per i pagamenti in va...
Back to Newsroom