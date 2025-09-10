Promega und Watchmaker Genomics kündigen strategische Partnerschaft an, um die molekulare Analyse mit Reverse Transkriptase der nächsten Generation voranzutreiben

MADISON, Wisconsin & BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Die Promega Corporation ist eine strategische Partnerschaft mit Watchmaker Genomics eingegangen, um eine neuartige, modifizierte Reverse Transkriptase zu lizenzieren. Das Enzym, das im Hinblick auf eine höhere Genauigkeit und Empfindlichkeit bei der RNA-Analyse entwickelt wurde, wird die Möglichkeiten von Promega zur Herstellung und Lieferung von Kataloglösungen sowie kundenspezifischen Lösungen für klinische, angewandte und pharmazeutische molekulare Anwendungen verbessern.

„Das Enzym von Watchmaker bietet eine Kombination von Eigenschaften, die einen neuen Maßstab hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Reverse Transkriptasen setzen“, so Sara Mann, VP of Commercial Excellence bei Promega. „Indem wir es in unser Portfolio aufnehmen, erhalten unsere Kunden ein leistungsstarkes Instrument für eine höhere Genauigkeit und Empfindlichkeit von RNA-basierten Assays.“

Diese Partnerschaft markiert den Beginn einer erweiterten Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen Watchmaker Genomics und Promega, die beide an der Entwicklung von Enzymtechnologien der nächsten Generation arbeiten, um den sich wandelnden Anforderungen der Molekulardiagnostik und der Forschung im Bereich der Biowissenschaften gerecht zu werden.

Im Hinblick auf Präzision in klinischer und wissenschaftlicher Forschung entwickelt

Die mit der firmeneigenen Protein-Engineering-Plattform von Watchmaker entwickelte Reverse Transkriptase weist dieselben Prinzipien des Präzisionsdesigns auf, die auch dem Reagenzienportfolio von Watchmaker für die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) zugrunde liegen, und bietet Leistungsvorteile, die bei der Weiterentwicklung molekularer Analyseanwendungen einen entscheidenden Unterschied machen. Zu den Merkmalen des Enzyms gehören:

Branchenführende Thermostabilität für eine effiziente cDNA-Synthese bei höheren Temperaturen

Hervorragende Inhibitortoleranz für anspruchsvolle Proben

Verbesserte Prozessivität, um die Empfindlichkeit für Ziele mit geringer Abundanz zu erhöhen

„Dieses Enzym wird die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der RNA-Analyse in Diagnose- und Forschungslabors signifikant erhöhen“, so Brian Kudlow, Chief Scientific Officer von Watchmaker Genomics. „Diese Zusammenarbeit beweist die Leistungsfähigkeit unserer Enzym-Engineering-Plattform bei der Bereitstellung spezialisierter Genomik-Lösungen.“

Die Vereinbarung erweitert das Nukleinsäureanalyse-Portfolio von Promega um eine Reverse Transkriptase mit der erforderlichen Empfindlichkeit, Robustheit und Reproduzierbarkeit für die anspruchsvollsten klinischen, angewandten und pharmazeutischen/biotechnologischen Anwendungen von heute.

Weitere Informationen über Promega erhalten Sie unter www.promega.com.

Weitere Informationen über Watchmaker Genomics erhalten Sie unter www.watchmakergenomics.com

Über Promega Corporation

Die Promega Corporation ist ein Marktführer im Bereich der Bereitstellung innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 4.000 Produkte, die eine Reihe von biowissenschaftlichen Arbeiten in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und molekulare Diagnostik unterstützen. Diese Tools und Technologien fanden im Laufe der letzten 45 Jahre eine immer breitere Anwendung und werden heute von Wissenschaftlern und Technikern in akademischen und staatlichen Forschungslaboratorien, in der Forensik, in der Pharmazie, in der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison (Wisconsin), USA. Das Unternehmen unterhält zudem Niederlassungen in 16 Ländern und arbeitet weltweit mit mehr als 50 Vertriebspartnern zusammen. Erfahren Sie mehr unter promega.com

Über Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics ist ein Biowissenschaftsunternehmen, das auf dem Gebiet der Hochleistungs-Enzymtechnik Pionierarbeit leistet, um Durchbrüche in der Genomik, Molekulardiagnostik und synthetischen Biologie zu erzielen. Unter Einsatz fortschrittlicher gezielter Weiterentwicklung und eines präzisen Proteindesigns entwickelt Watchmaker herausragende Enzyme, die die Genauigkeit, Empfindlichkeit und Effizienz der Next-Generation-Sequenzierung (NGS) und von molekularen Testverfahren verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boulder, Colorado, arbeitet mit führenden Forschern, Entwicklern von Diagnoseverfahren und Biotechnologieunternehmen zusammen, um die Grenzen der Molekularbiologie zu erweitern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.watchmakergenomics.com.

