OKQ8 elige a LTIMindtree para acelerar su proceso de transformación digital de última generación

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una empresa internacional de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha anunciado la renovación de su colaboración estratégica con OKQ8, una de las mayores empresas petroleras de la región nórdica. Esta renovación subraya el papel de LTIMindtree como socio tecnológico de confianza, reforzando su colaboración con OKQ8 para contribuir en la consecución de sus objetivos de transformación digital.

La ampliación de la colaboración se centrará en mejorar la tecnología de OKQ8, abarcando la gestión de la nube y la infraestructura, el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tanto para sistemas modernos como antiguos, análisis de datos avanzados, CRM y servicios ERP con tecnología de Microsoft Dynamics.

