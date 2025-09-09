-

OKQ8 elige a LTIMindtree para acelerar su proceso de transformación digital de última generación

Amplía la colaboración estratégica multimillonaria mediante una renovación del contrato

original Clas Artvin, Chief Information Officer, OKQ8 & Srinivas Rao, Executive Vice President and Chief Business Officer, LTIMindtree.

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una empresa internacional de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha anunciado la renovación de su colaboración estratégica con OKQ8, una de las mayores empresas petroleras de la región nórdica. Esta renovación subraya el papel de LTIMindtree como socio tecnológico de confianza, reforzando su colaboración con OKQ8 para contribuir en la consecución de sus objetivos de transformación digital.

La ampliación de la colaboración se centrará en mejorar la tecnología de OKQ8, abarcando la gestión de la nube y la infraestructura, el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tanto para sistemas modernos como antiguos, análisis de datos avanzados, CRM y servicios ERP con tecnología de Microsoft Dynamics.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacto con medios: Shambhavi Revandkar | Relaciones con medios a nivel mundial | Shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

