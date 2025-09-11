Promega 與 Watchmaker Genomics 宣佈建立策略合作夥伴關係，推進新一代逆轉錄酶分子分析技術

MADISON, Wis. & BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Promega Corporation 已與 Watchmaker Genomics 建立策略合作夥伴關係，授權使用一款新型工程化逆轉錄酶。該酶專為提升 RNA 分析的準確性與靈敏度而設計，將強化 Promega 在臨床、應用及製藥相關分子應用領域提供目錄產品與度身訂造方案的能力。

「Watchmaker 的酶兼具多項特性，樹立了逆轉錄酶性能的新基準。」Promega 商業卓越副總裁 Sara Mann 表示，「透過將其納入我們的產品組合，我們為客戶提供更強大的工具，進一步提升 RNA 檢測的準確性與靈敏度。」

是次合作標誌著 Watchmaker Genomics 與 Promega 擴大協作的開始，雙方承諾共同開發下一代酶技術，以滿足分子診斷和生命科學研究不斷發展的需求。

專為臨床與研究精準而設計

該逆轉錄酶基於 Watchmaker 專有的蛋白質工程平台開發，延續其下一代定序（NGS）試劑產品組合的精密設計理念，並在分子分析應用方面表現卓越。該酶具備以下特點：

業界領先的熱穩定性，可於高溫下高效合成 cDNA

出色的抑制劑耐受性，適用於複雜樣本

增強的持續合成能力，提升低豐度靶標的檢測靈敏度

「這款酶將顯著改善診斷和研究實驗室中 RNA 分析的準確性和可靠性。」Watchmaker Genomics 首席科學官 Brian Kudlow 表示，「是次合作展示了我們酶工程平台，在提供專業基因組學解決方案方面的強大實力。」

該協議擴展了 Promega 的核酸分析產品組合，帶來一款能夠滿足當今臨床、應用及製藥/生物技術領域最嚴苛要求的逆轉錄酶，提供所需的靈敏度、穩健性與可重複性。

了解更多 Promega 資訊，請瀏覽 www.promega.com。

了解更多 Watchmaker Genomics 資訊，請瀏覽 www.watchmakergenomics.com

關於Promega Corporation

Promega Corporation 為生命科學行業創新解決方案與技術支援的領導者。公司擁有逾 4,000 款產品，支援多個生命科學研究領域，包括細胞生物學、DNA、RNA 與蛋白質分析、藥物開發、人類身分識別與分子診斷。過去 45 年來，相關工具與技術的應用持續擴展，現已被學術與政府研究、法醫、製藥、臨床診斷以及獸醫、農業和環境檢測的科學家及技術人員廣泛採用。Promega 總部位於美國威斯康辛州 Madison，在 16 個國家設有分公司，並擁有逾 50 家全球分銷商。了解更多資訊，請瀏覽 promega.com

關於 Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics 是一家生命科學公司，專注於高性能酶工程，以推動基因組學、分子診斷和合成生物學領域的突破。憑藉先進的定向進化與精密蛋白質設計，Watchmaker 開發出業界領先的酶製劑，提升下一代定序（NGS）和分子檢測流程的準確性、靈敏度和效率。公司總部位於美國科羅拉多州 Boulder，與領先的科研人員、診斷開發人員和生物技術公司合作，推動分子生物學的邊界拓展。

更多資訊請瀏覽 http://www.watchmakergenomics.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。