IFF erweitert seinen LMR Naturals-Standort in Grasse und stärkt damit seine Führungsposition bei Innovationen im Bereich natürlicher Inhaltsstoffe

GRASSE, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), ein Weltmarktführer im Bereich Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten und Biowissenschaften, hat heute nach einer Investition in Höhe von 10 Millionen Euro seinen erweiterten LMR Naturals-Standort in Grasse eingeweiht. Diese Erweiterung vergrößert die Fläche der Anlage um 75 Prozent auf 4.687 Quadratmeter und sie verfügt nun über eine hochmoderne Versuchshalle, um die Entwicklung neuer natürlicher Inhaltsstoffe zu beschleunigen. Außerdem verfügt der modernisierte Standort jetzt über ein nahegelegenes, neu eingerichtetes Versuchsfeld, das direkten Zugang zu Pflanzenmaterialien bietet und so eine intensivere Erforschung des botanischen Potenzials sowie eine schnellere Entwicklung innovativer Inhaltsstoffe ermöglicht. Mit der Erweiterung werden über 30 Forschungs- und Entwicklungsexperten unter einem Dach zusammengebracht, sodass IFF noch gezielter auf die weltweit steigende Nachfrage nach rückverfolgbaren, nachhaltigen und hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen reagieren kann.

„LMR Naturals ist ein strategisches Kapital im Portfolio von IFF und mit dieser Expansion unterstreichen wir unser Engagement, die Zukunft der natürlichen Inhaltsstoffe zu prägen“, so Erik Fyrwald, CEO von IFF. „Indem wir unsere Wurzeln in Grasse — dem globalen Kompetenzzentrum für natürliche Inhaltsstoffe — tiefer verankern, fördern wir Innovationen, mit denen Parfümeure und Aromaexperten weltweit leistungsstarke, außergewöhnliche und nachhaltige Kreationen entwickeln können, denen die Verbraucher vertrauen.“

LMR Naturals ist eine eingetragene Marke von IFF. Das Unternehmen wurde im Jahr 1983 von Monique Remy gegründet und im Jahr 2000 von IFF übernommen, um die Möglichkeiten von IFF zu erweitern, Parfümeuren hochwertige, innovative und nachhaltig gewonnene und hergestellte natürliche Inhaltsstoffe zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Heute setzen Parfümeure in aller Welt auf das fundierte Fachwissen der Wissenschaftler bei LMR, um unvergessliche Düfte für Kunden und für verschiedene Anwendungsgebiete zu kreieren, beispielsweise für die Herstellung von edlen Parfüms, Kosmetika, Haushaltsreinigern, Textilpflegeprodukten und Schönheitspflegeprodukten. Außerdem stellt LMR Naturals Inhaltsstoffe für Geschmacksanwendungen her.

„Die Fähigkeit von LMR, Tradition mit bahnbrechenden Innovationen zu verbinden, ist unübertroffen“, so Sabrya Meflah, Vorsitzende des Bereichs edle Parfüms bei IFF. „Diese Erweiterung ist mehr als nur Stein und Mörtel — sie ist der Ausgangspunkt für die nächste Generation natürlicher Inhaltsstoffe, die die Zukunft der edlen Parfümerie prägen und in allen Geschäftsbereichen von IFF Anwendung finden werden. Dank unserer Präsenz in Grasse können wir nun einen nahtlosen Weg vom Samenkorn bis zur Flasche schaffen, da unser Atelier du Parfumeur nur wenige Schritte entfernt ist.“

„Mit unserem kürzlich erweiterten Standort, der jetzt voll betriebsbereit ist, wollen wir jedes Jahr vier bis sechs neue Produkte auf den Markt bringen. Im Mittelpunkt unseres Ansatzes steht dabei die Nachhaltigkeit, was unsere doppelte Zertifizierung, For Life und Zero Waste to Landfill, sowie eine Abfallverwertungsquote von mindestens 98 Prozent widerspiegeln“, so Bertrand de Preville, General Manager von LMR Naturals.

LMR Naturals hat seit 2020 bereits 23 neue Inhaltsstoffe auf den Markt gebracht und wurde dafür mit namhaften Auszeichnungen prämiert, darunter sieben Awards von CosmetiqueMag und eine Anerkennung bei den Organic Monitor Sustainable Beauty Awards. Dabei hält das Team von LMR Naturals weiterhin an seiner ursprünglichen Vision fest: die Reinheit natürlicher Inhaltsstoffe herauszustellen und zugleich Respekt gegenüber der Umwelt und den Beschaffungspartnern zu zeigen. Aktuell verarbeitet LMR pro Jahr 85.000 Tonnen Biomasse, produziert 2.000 Tonnen Extrakte und bietet mehr als 850 Inhaltsstoffe aus 130 botanischen Familien an.

Mit dieser Erweiterung unterstreicht IFF erneut, dass es strategisch in die Region Grasse investiert, wo das Unternehmen mittlerweile mehr als 230 Mitarbeiter beschäftigt und sich als globaler Knotenpunkt für Innovation und Exzellenz im Bereich natürlicher Inhaltsstoffe positioniert hat.

Besuchen Sie LMR Naturals unter https://lmrnaturals.iff.com, LinkedIn und Instagram.

Warnhinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der „Exchange Act“). Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen häufig die erwartete zukünftige geschäftliche und finanzielle Performance sowie die finanzielle Lage und enthalten häufig Begriffe wie „planen“, „erwarten“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „glauben“, „anstreben“, „sehen“, „werden“, „würden“, „anstreben“ sowie ähnliche Ausdrücke und Variationen der Begriffe oder Verneinungen dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen befassen sich naturgemäß mit Sachverhalten, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind. Dazu gehören beispielsweise Aussagen über den Zeitpunkt oder die Art der Expansion, den Geschäftsbetrieb oder zukünftige Produkteinführungen. Unser Geschäft ist mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) wollen wir durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut Freude bereiten. Als Weltmarktführer für Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten, Gesundheits- und Biowissenschaften entwickeln wir bahnbrechende, nachhaltige Innovationen, die Alltagsprodukte verbessern und so das Wohlbefinden steigern, die Sinne erfreuen und das Lebensgefühl der Menschen verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

© 2025 von International Flavors & Fragrances Inc. IFF ist eine eingetragene Marke. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.