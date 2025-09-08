GekkoVet en Royal Canin breiden veterinaire besluitvormingsondersteuning wereldwijd uit na proefproject met 92% van slagen

HELSINKI & AIMARGUES, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--GekkoVet, een toonaangevende aanbieder van AI-gestuurde klinische besluitvormingsondersteuning voor dierenartsen, en Royal Canin, een wereldleider in ‘Health Through Nutrition’ voor katten en honden, breiden hun strategische samenwerking wereldwijd uit. Dit volgt op een pilotprogramma waarbij 92% van de dierenartsen die GekkoVet gebruikten aangaf dat het hun efficiëntie verhoogde en een positief effect had op de omzet van de praktijk.

De vier geïntegreerde functies van het platform — diagnosehulp, ziekte- en behandelingsbibliotheek, medicijnbibliotheek en medicijncalculator — worden nu wereldwijd beschikbaar voor dierenartsen. Ze helpen bij het sneller nemen van op bewijs gebaseerde beslissingen, waardoor de zorg voor patiënten en gezondheidsprestaties verbeteren.

