Hopae e INCERT se asocian para convertir a Hopae Connect en el primer intermediario registrado en la UE para la adopción y el uso generalizados de la cartera de identidad digital de la UE

LUXEMBURGO Y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Hopae Inc., el creador de Hopae Connect, la plataforma global de coordinación de identidades electrónicas y carteras digitales, e INCERT GIE, la agencia de infraestructura de confianza pública de Luxemburgo, anunciaron el día de hoy una alianza estratégica para convertir a Hopae Connect en el primer servicio intermediario registrado oficialmente en la UE bajo la normativa eIDAS 2.0.

eIDAS 2.0 es la normativa de la UE cuyo objetivo es proporcionar a todos los europeos una cartera de identidad digital que esté respaldada por el gobierno para finales de 2026, y obliga a los bancos, las aerolíneas, las empresas de telecomunicaciones y otras entidades a aceptar este nuevo medio de identificación. Para los ciudadanos, este cambio es tan importante como el paso del dinero en efectivo al pago sin contacto: demostrar quién es se convierte en algo instantáneo, seguro y sin fronteras. Para la industria, esto supone un reto dada la complejidad de integrar las 27 carteras previstas lanzadas por los Estados miembros. Al convertir a Hopae Connect en el primer intermediario de confianza registrado en la UE, las empresas sujetas a la normativa podrán acceder fácilmente a estos sistemas de identificación electrónica y carteras y proponerlos a los ciudadanos usuarios finales.

Con más de 450 millones de europeos que contarán con una cartera EUDI, la magnitud del cambio no tiene precedentes, y su impacto se notará en la vida cotidiana:

Abrir una cuenta bancaria en el extranjero → Si soy ciudadano francés y vivo en Italia, podré abrir una cuenta bancaria en línea en cuestión de minutos, incluso a las 3 de la madrugada, sin necesidad de tomar fotos de mi documento de identidad y aunque el banco sea alemán.

→ Si soy ciudadano francés y vivo en Italia, podré abrir una cuenta bancaria en línea en cuestión de minutos, incluso a las 3 de la madrugada, sin necesidad de tomar fotos de mi documento de identidad y aunque el banco sea alemán. En el aeropuerto → Si viajo al extranjero, podré embarcar y pasar los controles de seguridad con un solo toque, en lugar de tener que hacer malabarismos con pasaportes y documentos.

La cartera de identidad digital europea (EUDI, por sus siglas en inglés), obligatoria para el inicio de sesión y la verificación de identidad de los ciudadanos, deberá ser aceptada por las plataformas digitales reguladas, como el sector bancario, el sector de las telecomunicaciones, el sector del juego o el sector sanitario, que operen en la UE a partir de 2027. El incumplimiento podría dar lugar a sanciones de hasta el 1 % de la facturación anual global.

Para hacer frente a este reto, Hopae e INCERT están colaborando para registrar oficialmente Hopae Connect como la primera plataforma intermediaria conforme en Europa. Esto le brindará a las empresas un servicio listo para usar, con el nivel de calidad exigido por las administraciones públicas, para aceptar credenciales EUDI y agregar todas las carteras de identidad digital de los Estados miembros de la UE. La función de intermediario se definió en el Marco de Referencia de la Arquitectura eIDAS como una parte confiable registrada que presta servicios a las partes confiables.

A diferencia de las integraciones tradicionales basadas en servicios genéricos en la nube, Hopae Connect estará impulsado por la infraestructura soberana y compatible con eIDAS de INCERT, un backend de confianza que ya utilizan algunos gobiernos europeos y que proporciona a Hopae la función de proveedor de servicios de confianza cualificado, lo que permite la evolución del servicio para admitir certificaciones electrónicas. Este diseño único convierte a Hopae Connect en una de las únicas plataformas que se crearon desde cero para la coordinación de identidades con nivel normativo.

"El cumplimiento normativo a este nivel no es solo una característica, es una base", afirma Jaehoon Shim, director ejecutivo de Hopae. "Al ejecutar Hopae Connect en la infraestructura de confianza de INCERT, ayudamos a nuestros clientes a convertir la carga normativa en una ventaja competitiva".

"Un ecosistema totalmente integrado es la clave para lograr una funcionalidad perfecta y un uso a gran escala de la cartera EUDI", añadió Benoit Poletti, director ejecutivo de INCERT. "Junto con Hopae, estamos sentando las bases para una identidad de confianza en toda la economía digital europea".

Los socios tienen como objetivo completar la evaluación de la conformidad y el registro para finales de septiembre de 2025, mucho antes de la fecha límite de aplicación de 2027.

Acerca de Hopae:

Hopae es una plataforma de infraestructura de identidad digital que ayuda a las organizaciones a anticiparse y cumplir con las nuevas regulaciones, como eIDAS 2.0, sin perder la competitividad. Su conjunto de soluciones proporciona una base confiable, soberana y escalable para la identidad digital, lo que permite mayores tasas de conversión para las empresas, reduce el fraude y garantiza identidades más seguras y soberanas para los ciudadanos.

Acerca de INCERT:

INCERT, fundada en 2012 por el Estado de Luxemburgo, es una empresa que se especializa en gestión de identidades y soluciones criptográficas. La misión original de la empresa era apoyar a los servicios públicos de Luxemburgo, en particular en la emisión de pasaportes y tarjetas de identificación electrónicos, monederos electrónicos, la digitalización de los procesos sanitarios y la trazabilidad de los productos del tabaco. Hoy en día, INCERT ofrece un ecosistema integral de soluciones y servicios a clientes públicos y privados de todo el mundo. Sus misiones principales son promover la confianza y la innovación digitales, actuar como actor clave en el ecosistema digital de Luxemburgo y ayudar a los gobiernos y las empresas a preservar su soberanía digital.

