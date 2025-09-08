KBI Biopharma, Inc. annonce une collaboration avec Infinimmune Inc. pour soutenir la fabrication d'anticorps

DURHAM, Caroline du Nord et ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma, Inc. (KBI), une société JSR Life Sciences et un organisme de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) conforme aux BPFa, et Infinimmune, Inc., une biotech pionnière dans la découverte et la conception d’anticorps humains, annoncent une collaboration visant à faire progresser la fabrication du principal programme d’anticorps monoclonaux humains (« IFX-101 ») d’Infinimmune.

Le premier anticorps du pipeline de développement de médicaments thérapeutiques d’Infinimmune, IFX-101, cible la dermatite atopique et est conçu pour offrir une efficacité supérieure avec des intervalles de dosage prolongés pour améliorer la qualité de vie des patients. En sourçant des anticorps directement à partir du système immunitaire humain, Infinimmune puise dans un réservoir thérapeutique naturellement optimisé, sûr et efficace, plutôt que de les concevoir entièrement par ingénierie. La plateforme GLIMPSE™ d’Infinimmune, un modèle de langage protéique formé uniquement sur des séquences d’anticorps humains natives, apprend de millions de réponses immunitaires pour concevoir des anticorps supérieurs qui exploitent des stratégies éprouvées par l’évolution avec des propriétés biologiques améliorées. Cette combinaison crée une plateforme puissante qui se différencie de manière unique dans le domaine des produits biologiques.

« Nous sommes heureux de nous associer à KBI Biopharma pour faire progresser notre programme phare d’anticorps », déclare Wyatt McDonnell, Ph.D., CEO et cofondateur d’Infinimmune. « En combinant nos plateformes Anthrobody® et GLIMPSE™ avec l’expertise de KBI en matière de développement et de fabrication, nous sommes en mesure de progresser rapidement vers les essais cliniques. Notre approche axée sur l’humain nous permet d’offrir aux patients ce dont ils ont réellement besoin : des traitements plus efficaces et plus pratiques. Cette collaboration marque une étape importante dans notre mission d'apporter des anticorps humains transformateurs aux patients qui en ont besoin. »

« KBI est fier de soutenir Infinimmune dans ses efforts pour transformer les produits biologiques et fournir des anticorps thérapeutiques plus sûrs et plus efficaces », déclare Katie Edgar, Chief Business Officer, KBI Biopharma. « Notre partenariat stratégique sera hautement synergique dans le développement de produits biologiques, en combinant la découverte d’anticorps de pointe d’Infinimmune à l’expertise approfondie de KBI en matière de développement et de capacités de fabrication. »

Le programme IFX-101 progresse au Cell Line Development Center of Excellence de KBI à Genève, en Suisse, en utilisant la plateforme avancée de développement et de fabrication d’anticorps monoclonaux de KBI, SUREmAb™, optimisée par Selexis.

À propos d'Infinimmune

Infinimmune est une biotech pionnière qui fournit une nouvelle approche de la découverte et du développement de médicaments à base d'anticorps. Fondé par une équipe pluridisciplinaire de scientifiques et de technologues de classe mondiale, Infinimmune réinvente la découverte d'anticorps avec une plateforme de bout en bout pour fournir des médicaments à base d'anticorps dérivés directement du système immunitaire humain. Ces anticorps vraiment humains sont conçus pour médicamenter des cibles nouvelles et existantes avec une sécurité et une efficacité améliorées. Infinimmune construit son propre pipeline de candidats-médicaments et s'associe à des sociétés pharmaceutiques pour faire progresser leurs programmes d'anticorps, remplir leurs pipelines et atteindre de nouveaux patients et de nouvelles indications. Pour en savoir plus, visitez infinimmune.com et suivez-nous sur LinkedIn et @infinimmune.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, forme avec ses filiales une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi que des conseils experts aux entreprises des sciences du vivant. Leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères, dotée d’une technologie modulaire de pointe lui permettant de fournir des solutions hautement spécialisées, KBI permet à l’industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et mettre rapidement sur le marché des médicaments et des vaccins innovants. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments.

Les partenaires mondiaux de KBI utilisent ses technologies pour faire progresser plus de 170 candidats-médicaments au stade du développement préclinique et clinique, et pour la fabrication de dix produits commerciaux. En s’appuyant sur ses capacités d’analyse de classe mondiale et une expertise scientifique et technique étendue, KBI fournit des services robustes de développement de procédés et de fabrication clinique et commerciale conforme aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour les programmes mammaliens et microbiens. Reconnue pour sa qualité de fabrication, KBI aide ses partenaires à mettre leurs candidats-médicaments sur le marché. KBI est au service de ses clients mondiaux, avec six sites en Europe et aux États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kbibiopharma.com.

